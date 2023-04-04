Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Апреля
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.83 KZT
  • €1 = 489.78 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Назначен новый министр энергетики Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:10
Назначен новый министр энергетики Казахстана
Фото: ortcom.kz
4 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министра энергетики. Теперь ведомство будет возглавлять Алмасадам Саткалиев, сообщает Zakon.kz.

"Назначить Саткалиева Алмасадама Майдановича Министром энергетики Республики Казахстан", – говорится в указе, опубликованном на Акорде.

Алмасадам Майданович Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алматы.

В 1992 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, в 2015 году – Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business, в 2016 году – Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program.

Трудовой стаж начинал с директора ТОО "ТаССат".


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика