Назначен новый министр энергетики Казахстана

4 апреля Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министра энергетики. Теперь ведомство будет возглавлять Алмасадам Саткалиев, сообщает Zakon.kz.



"Назначить Саткалиева Алмасадама Майдановича Министром энергетики Республики Казахстан", – говорится в указе, опубликованном на Акорде.



Алмасадам Майданович Саткалиев родился 31 октября 1970 года в Алматы.



В 1992 году окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, в 2015 году – Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета по программе Executive MBA, совместная программа с Duke University’s Fuqua School of Business, в 2016 году – Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета по программе Stanford Executive Program.



Трудовой стаж начинал с директора ТОО "ТаССат".