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Фонд Сороса в Казахстане перестал существовать

Просмотров:483 Опубликовано: Сегодня, 15:53
Фонд Сороса в Казахстане перестал существовать
ФОТО: © Depositphotos.com/Imaginechina-Editorial
В течение 2022 года активность Фонда Сорос-Казахстан была практически остановлена, программы — свернуты. Почему так произошло и во что превратится фонд, на пресс-конференции в Алматы 4 апреля рассказала Аида Айдаркулова, руководитель закрывшегося Фонда Сорос-Казахстан и соучредитель новой организации — CAPS Unlock. Аббревиатура в названии означает Central Asia Policy Studies — центральноазиатские политические исследования, Unlock – «открытие», «разблокирование». В сочетании эти слова отсылают к клавише caps lock — выделение текста большими буквами для подчеркивания значимости.

– Процесс трансформации затянулся, – признала Аида Айдаркулова. – Мы заморозили активность в 2022 году, но сумели поддержать партнеров, давали заключительные гранты на год-полтора. Также от нас ушли много сотрудников, все они получили компенсацию, которая даст им возможность передышки. У фонда изменился юридический статус и появились новые учредители (ранее это был фонд «Открытое общество»). Да, сложно представить страну без Фонда Сороса, но могу заверить, что фонд останется — наша работа будет базироваться на принципах фонда.

Задача CAPS Unlock, по видению учредителей организации, это «дать голос Центральной Азии, определить ее место в мире».

– Как известно, все страны Центральной Азии не имеют выхода к морю, но нам хотелось бы, чтобы у исследователей нашего региона был выход к прогрессивной мировой мысли и экспертному обмену. Это особенно важно в эпоху неопределенности, когда переосмысливаются роль и место Центральной Азии на карте мира, – объяснила Айдаркулова и перечислила основные темы, которыми будет заниматься центр. – Климатическая повестка – это то, что однозначно склеивает регион. Однозначно – социально-экономическое неравенство. Однозначно – вопросы цифровой демократии в странах (пытаясь облегчить жизнь гражданам, не делаем ли мы их цифровыми рабами?) Прогнозные исследования как основа для принятия решений. Переводческие проекты, чтобы привносить мировую прогрессивную мысль в наш регион, делать исследования доступными на языках стран региона. Темы идентичности, исторической памяти и колониального прошлого. Мы являемся центральноазиатской организацией, которая расположена в Центральной Азии, работает с центральноазиатскими экспертами и занимается проблемами Центральной Азии. Наша задача — превратить центр в хаб для взаимодействия экспертов, сблизить экспертное сообщество, чтобы все были на одной стороне. Мы хотим стать партнером в поставке надежной проверенной информации.

У новой организации два учредителя: помимо Аиды Айдаркуловой, это политолог, директор программы по изучению Центральной Азии в Гарвардском университете Наргиз Касенова и четыре члена попечительского совета: от Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана (сотрудничество с Туркменистаном на стадии проработки).

Отвечая на вопрос о причинах трансформации, Айдаркулова обратила внимание, что подобные процессы, в том числе сокращение финансирования, идут по всему миру.

– Фонды «Открытое общество» задумывались как сеть, которая после падения «восточного блока» будет выстраивать открытое общество в странах Восточной и Центральной Европы и бывших республиках СССР. К сожалению, эти процессы оказались обратимыми, даже в Европе произошли существенные откаты — посмотрите, что происходит в Венгрии, например. Пришло понимание, что нужно меняться самим, прежде чем менять мир. Трансформация задумывалась в центральном офисе еще два года назад как внутренний процесс, нацеленный на большую эффективность распределения средств частного фонда. Закрылись тематические программы Фонда Сороса, и появилась одна большая глобальная программа. Начались изменения в регионах. Например, вместо многочисленных фондов в Африке открылся один офис на весь континент, – разъяснила она и сделала вывод: – Давайте признаем, что старые методы не работают, и дадим возможность работать новым.

Коллегу дополнил медиаэксперт Адиль Джалилов:

– Качественные решения становятся дефицитом, и восполнение этого дефицита может существенно повлиять на качество жизни в нашем регионе.

На вопрос корреспондента Forbes.kz о финансировании соучредитель сообщила, что CAPS Unlock – всё еще партнер фонда «Открытое общество», который будет поддерживать организацию в ближайшие два-три года. Вместе с этим центр займется фандрайзингом – «нужны средства на поддержку исследований, контракты и гранты для экспертов».

– Мы ищем новые форматы финансирования, вполне возможно, что будут и коммерческие проекты. Первые год-два будут экспериментальные, непросто переходить от роли донора к роли эксперта, – посетовала Аида Айдаркулова. – Мы хотим надеяться, что сохраним прежний бюджет — около $2 млн в год.

Всего за 28 лет работы Фонд Сорос-Казахстан выделил более 100 млн в виде грантов в сферах здравоохранения, образования, науки, искусства, защиты прав человека, прозрачности госфинансов, поддержки СМИ, экономических реформ. Фонд способствовал созданию систем инклюзивного образования, паллиативной помощи, ювенального правосудия и т. д.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЛШП
 Misik (Посетители) Сегодня, 18:29
Кстати, фонд действительно многим помог не на словах, а на деле. Да и из статьи видно, что не закрылся вовсе.
 
-2
  • Dondon
  • Misik
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЛШП
 бася (Посетители) Сегодня, 18:17
ну и зачем тогда так громко кричать что закрылся, если просто переименовали и с новыми планами вперед на развал, подсчитывая новые прибыли?
 
 

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