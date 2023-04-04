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О повышении пособий рассказали в Минтруда и соцзащиты

Просмотров:29 Опубликовано: Сегодня, 16:56
О повышении пособий рассказали в Минтруда и соцзащиты
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о мерах по повышению качества жизни лиц с инвалидностью, в их числе повышение социальных пособий и выплат, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Социальное обеспечение лиц, утративших трудоспособность, состоит из нескольких видов выплат.

Первый (базовый) уровень – это государственные социальные пособия по инвалидности, выплачиваемые из бюджета. Их размеры зависят от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год, а также группы и причины инвалидности. В этом году размеры пособий повышены на 8,5 процента. По состоянию на 1 марта текущего года средний размер пособия по инвалидности составляет 58 656 тенге. Их получают более 530 тысяч человек, всего выплачено пособий на сумму свыше 62 миллиардов тенге.

Второй (обязательный) уровень – социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), если за пострадавшего работника уплачивал социальные отчисления в ГФСС работодатель. Их размеры зависят от дохода работника, степени утраты общей трудоспособности и продолжительности отчислений в систему обязательного социального страхования.

"В соответствии с решением правительства размеры соцвыплат из ГФСС ежегодно повышаются на уровень инфляции. В текущем году они были повышены также на 8,5 процента. По состоянию на 1 марта 2023 года средний размер социальной выплаты на случай утраты трудоспособности составляет 33 211 тенге, численность получателей - 86,5 тысячи человек", - сообщили в ведомстве.

Согласно поручению Главы государства от 29 марта, данного на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, с 1 июля 2023 года размеры государственных социальных пособий и социальных выплат из ГФСС планируется дополнительно повысить на 14,5 процента. В таком же процентном соотношении будут повышены размеры государственных пособий лицам, воспитывающим детей с инвалидностью, а также осуществляющим уход за лицами с инвалидностью первой группы.

Третий уровень – страховые выплаты из страховой организации, если утрата трудоспособности связана с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием и пострадавший работник застрахован от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.


Источник: Tengrinews.kz
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