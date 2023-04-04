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Ермек Турсунов: Цены подняли, а мат запретили

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:22
Ермек Турсунов: Цены подняли, а мат запретили
ФОТО: © Андрей Лунин
Почему Ермек Турсунов сменил тональность выступлений, он рассказал в беседе с Арманжаном Байтасовым

- Я поменял риторику, но не поменял позицию, - заверил Ермек Турсунов Арманжана Байтасова, автора You-Tube-канала Baitassov Life, в ответ на вопрос о том, откуда в выступлениях режиссера взялся «гражданский дух». - Я давно и последовательно занимаю «альтернативную» позицию... Но мне вдруг показалось, что, как это бывает: бьешься о глухую стену и доходишь до такой степени отчаяния, за которой начинается уже смех. Смех сквозь слезы. Наверное, я дожил до такого момента. Раз мы играем в одни ворота - то дайте я хотя бы буду смеяться. То, что становится смешным, перестает быть страшным. События приобретают другую окраску, и ты уже не реагируешь на многие вещи. Например, приняли закон о запрете мата (поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань, - F) — я сказал: «Цены подняли, а мат запретили». Проблема меняется, когда ты меняешь свое отношение к ней.

Как рассказал далее Турсунов, теперь он с юмором относится и к выборам, которые, по его словам, проводят «аниматоры государственного масштаба».

- Я видел на предвыборных плакатах много знакомых лиц, и некоторым я не доверю в стакан воды налить, не то что в парламенте сидеть, - дал свою оценку режиссер.

Почему люди не ходят выборы, почему Турсунов на выступлениях избегает религиозной темы, почему интеллигенция не заполнила духовную пустоту после развала СССР и почему «грызня — образ жизни творческих людей» — на эти смешные и серьезные вопросы Турсунов ответил в интервью, которое можно посмотреть по ссылке ниже.



Источник: forbes.kz
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