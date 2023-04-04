Отпечатки пальцев в удостоверения. Когда заработает норма в Казахстане

В Министерстве внутренних дел сообщили, когда отпечатки пальцев начнут добавлять в удостоверения личности казахстанцев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На сайте открытых НПА до 13 апреля идет обсуждение проекта приказа министра внутренних дел "Об утверждении Правил оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта, удостоверения личности, вида на жительство иностранцам, удостоверения лица без гражданства и проездного документа".



Как пояснили в МВД, новую графу планируют добавлять в документ с 1 января 2024 года. При получении документа 16-летние, а также при замене документов в связи с истечением срока действия или их утерей казахстанцы будут проходить процедуру дактилоскопической регистрации. В последующем в их документах появится графа с отпечатками пальцев.



Напомним, с 1 января 2021 года вступил в действие закон "О дактилоскопической и геномной регистрации". Он предполагает сбор, обработку и защиту дактилоскопической и геномной информации. По данным закона, детей в возрасте от 12 до 16 лет могут подвергнуть дактилоскопии только с их согласия и в присутствии родителей или опекуна, а с 16 лет сдача отпечатков будет для казахстанцев обязательной.



Однако практическое применение закона откладывают не первый год. Каждый раз - в связи с нехваткой средств. В июне 2021 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который перенес введение дактилоскопии на 1 января 2023 года. Однако, в конце 2022 года внедрение проекта перенесли на 2024 год.