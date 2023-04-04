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Дорожные ограждения с уникальной конструкцией появились в Казахстане

Просмотров:14 Опубликовано: Вчера, 23:56
Дорожные ограждения с уникальной конструкцией появились в Казахстане
© 24.kz
На участке республиканской трассы "Екатеринбург - Астана" устанавливают первое в Казахстане роликовое барьерное ограждение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Уникальная конструкция нового типа рассеивает энергию удара и за счет вращения барабанов транспорт, попавший в аварию, остается на трассе. Одна такая установка корейского производства стоит 10 миллионов тенге и служит 15 лет.

Специалисты уверены, что ограждение позволит снизить смертность при ДТП на дорогах республиканского значения. Если пилотный проект окажется эффективным, опыт распространят по всем регионам.

"Машина, допустим, врезалась в это колесо, чтобы она не вылетела на другую сторону, ее силу удара преобразовывает в силу вращения за счет бочек, которые установлены. Они заполнены прочным полутитановым материалом, чтобы не разбилась бочка. С учетом доставки, как я говорил, это не отечественного производства, растаможку делали. На материалы такая стоимость и выходит", - рассказал заместитель директора Акмолинского филиала НК "КазАвтоЖол" Нурбек Темирханов.



Источник: Tengrinews.kz
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