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Льготные автокредиты: почему затягивают возобновление программы

Просмотров:274 Опубликовано: Сегодня, 08:58
Льготные автокредиты: почему затягивают возобновление программы
Фото:elements.envato.com
Казахстанцы жалуются, что возобновление приема заявок на льготное автокредитование затягивается, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Алматинец Аян Садыханов рассказал, что не успел в феврале попасть в пул участников программы льготного автокредитования. Поэтому он решил дождаться следующей возможности и через месяц вновь попытать удачи. Однако прошло уже два месяца, а льготные автокредиты все еще не возобновили.

"Они обещали, что каждый месяц будут набирать участников в пул. Мы думали, что раз первая партия прошла 6 февраля, то вторая должна в начале марта. Но сейчас уже апрель стартовал, а организаторы программы не торопятся возобновлять. Даже ни разу за это время не давали официальных пояснений, чтобы успокоить", - рассказал 32-летний житель Алматы.

Он добавил, что имеет свой автомобиль, а машину по льготным условиям хочет приобрести для отца. Среди вариантов рассматривает бюджетные модели Chevrolet.

Редакция Tengrinews.kz обратилась за объяснениями в уполномоченные органы. Так, в Фонде развития промышленности, который является оператором программы, пояснили причины задержек возобновления льготного автокредитования.

"Дата возобновления программы пока не определена. Фонд отрабатывает вопросы, по которым был негатив, и планирует тестирование программы. О запуске нового объема сообщим дополнительно", - отметили в пресс-службе ФРП.

Напомним, заявки на программу в первый раз подавались 6 февраля через платформу autonesie.kz. Однако многие претенденты не смогли попасть в пул участников, заполнив заявление даже менее чем за минуту. В Фонде развития промышленности заявили, что нужное количество заявок (761) зарегистрировали за 18 секунд.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 11:08
Получается что те кто действительно нуждается в льготном автокредитовании никогда его не получат а это жители аулов, жители городов и пригородов с социально уязвимым статусом. Ведь подать заявку смогут и успеют только граждане со стабильным интернетом, быстрым компьютером и хорошей реакцией, а это у нас айтишники, геймеры и хакеры)))
 
 

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