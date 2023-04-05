Льготные автокредиты: почему затягивают возобновление программы

Казахстанцы жалуются, что возобновление приема заявок на льготное автокредитование затягивается, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Алматинец Аян Садыханов рассказал, что не успел в феврале попасть в пул участников программы льготного автокредитования. Поэтому он решил дождаться следующей возможности и через месяц вновь попытать удачи. Однако прошло уже два месяца, а льготные автокредиты все еще не возобновили.
"Они обещали, что каждый месяц будут набирать участников в пул. Мы думали, что раз первая партия прошла 6 февраля, то вторая должна в начале марта. Но сейчас уже апрель стартовал, а организаторы программы не торопятся возобновлять. Даже ни разу за это время не давали официальных пояснений, чтобы успокоить", - рассказал 32-летний житель Алматы.
Он добавил, что имеет свой автомобиль, а машину по льготным условиям хочет приобрести для отца. Среди вариантов рассматривает бюджетные модели Chevrolet.
Редакция Tengrinews.kz обратилась за объяснениями в уполномоченные органы. Так, в Фонде развития промышленности, который является оператором программы, пояснили причины задержек возобновления льготного автокредитования.
"Дата возобновления программы пока не определена. Фонд отрабатывает вопросы, по которым был негатив, и планирует тестирование программы. О запуске нового объема сообщим дополнительно", - отметили в пресс-службе ФРП.
Напомним, заявки на программу в первый раз подавались 6 февраля через платформу autonesie.kz. Однако многие претенденты не смогли попасть в пул участников, заполнив заявление даже менее чем за минуту. В Фонде развития промышленности заявили, что нужное количество заявок (761) зарегистрировали за 18 секунд.
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