Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 05 Апреля
+9...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.39 KZT
  • €1 = 491.23 KZT
  • 1 RUB = 5.66 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"В состоянии аффекта". Астанчанке, убившей бывшую своего мужа, вынесли приговор

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:22
"В состоянии аффекта". Астанчанке, убившей бывшую своего мужа, вынесли приговор
Кадр видео
Жительницу Астаны, которая в ходе ссоры убила бывшую гражданскую жену своего супруга, приговорили к полутора годам ограничения свободы, поскольку представители убитой заключили медиативное соглашение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на районный суд № 2 Алматинского района Астаны.

Приговор убийце вынесли сегодня, 5 апреля, по факту совершения убийства в состоянии аффекта, статья 101, часть 1 УК.

Как пояснили в суде, убитая М. состояла в отношениях с супругом обвиняемой Р. до его официального брака, они имеют совместного ребенка. Супруг Р. после заключения брака с ней продолжил отношения с потерпевшей М., о чем свидетельствовали фото с оскорбительными комментариями, направленные на мобильный телефон Р.

"Р., находясь в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного систематическим издевательством, оскорблением со стороны потерпевшей, в момент очередного прихода потерпевшей к ним во двор ЖК вышла на улицу вместе с супругом и в ходе словесной перепалки нанесла потерпевшей ножевое ранение в жизненно важный орган. В результате от полученного телесного повреждения потерпевшая умерла в больнице", - сообщили в суде.

В ходе рассмотрения дела в суде от сторон поступило медиативное соглашение о примирении.

"При таких обстоятельствах суд не вправе ухудшить положение подсудимой, согласно статье 340, части 1 УПК. В суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить Р. наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев. Вина подсудимой доказана показаниями самой Р., свидетелей, видеозаписью с места происшествия, заключениями экспертиз, согласно которым убийство совершено Р. в состоянии аффекта", - пояснили в суде.

В итоге судья постановил, что преступление Р. относится к средней тяжести, смягчающими обстоятельствами суд признал наличие у подсудимой годовалого ребенка и раскаяние в содеянном. Суд признал Р. виновной и осудил на 1 год 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, изначально об убийстве сообщила правозащитница Дина Тансари.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика