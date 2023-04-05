"В состоянии аффекта". Астанчанке, убившей бывшую своего мужа, вынесли приговор

Жительницу Астаны, которая в ходе ссоры убила бывшую гражданскую жену своего супруга, приговорили к полутора годам ограничения свободы, поскольку представители убитой заключили медиативное соглашение, передает Tengrinews.kz со ссылкой на районный суд № 2 Алматинского района Астаны.



Приговор убийце вынесли сегодня, 5 апреля, по факту совершения убийства в состоянии аффекта, статья 101, часть 1 УК.



Как пояснили в суде, убитая М. состояла в отношениях с супругом обвиняемой Р. до его официального брака, они имеют совместного ребенка. Супруг Р. после заключения брака с ней продолжил отношения с потерпевшей М., о чем свидетельствовали фото с оскорбительными комментариями, направленные на мобильный телефон Р.



"Р., находясь в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного систематическим издевательством, оскорблением со стороны потерпевшей, в момент очередного прихода потерпевшей к ним во двор ЖК вышла на улицу вместе с супругом и в ходе словесной перепалки нанесла потерпевшей ножевое ранение в жизненно важный орган. В результате от полученного телесного повреждения потерпевшая умерла в больнице", - сообщили в суде.



В ходе рассмотрения дела в суде от сторон поступило медиативное соглашение о примирении.



"При таких обстоятельствах суд не вправе ухудшить положение подсудимой, согласно статье 340, части 1 УПК. В суде прокурор поддержал обвинение и просил назначить Р. наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год 6 месяцев. Вина подсудимой доказана показаниями самой Р., свидетелей, видеозаписью с места происшествия, заключениями экспертиз, согласно которым убийство совершено Р. в состоянии аффекта", - пояснили в суде.



В итоге судья постановил, что преступление Р. относится к средней тяжести, смягчающими обстоятельствами суд признал наличие у подсудимой годовалого ребенка и раскаяние в содеянном. Суд признал Р. виновной и осудил на 1 год 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.



Приговор в законную силу не вступил.



Напомним, изначально об убийстве сообщила правозащитница Дина Тансари.

