Токаев: Вера народа в справедливость начала угасать

5 апреля президент Казахстана в режиме виде-оконференц-связи провел совещание с руководящим составом Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Аcхата Жумагали.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил прежнего руководителя Антикора Олжаса Бектенова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новой должности, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства обозначил перед новым руководителем и личным составом агентства приоритетные задачи на предстоящий период. По его словам, необходимо в полном объеме реализовать мероприятия, отраженные в Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026. Следует продолжить принципиальный подход к выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных чиновников, особенно в сферах, которые напрямую влияют на благосостояние народа.
Президент обратил внимание на важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. По его словам, необходимо также на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по итогам расследований агентству удалось возместить ущерб на сумму 108 млрд тенге. Это позитивный результат, с другой стороны – это показатель масштаба, которого коррупция достигла за предыдущие периоды.
– Принципиальная борьба с коррупцией во всех ее проявлениях – это приоритет дальнейшего развития нашего государства. Вы знаете, что такие пороки, как мздоимство, непотизм, телефонное право и другие, на протяжении многих лет подрывали доверие граждан к государственным институтам. На этом фоне начала угасать сама вера народа в справедливость, - констатировал Токаев и продолжил: - Поэтому одним из первых моих предвыборных обещаний была бескомпромиссная борьба с коррупцией до полного ее искоренения. Определяющую роль в этой работе должно сыграть Агентство по противодействию коррупции. С момента создания в июне 2019 года вашему органу многое удалось сделать. Это надо признать. Активно развивается система антикоррупционных мер, в число которых входят новые правовые институты, отставка политических и государственных служащих за коррупцию подчиненных, проверка на добропорядочность, антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и многие другие инициативы. Как известно, они уже приносят результаты.
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