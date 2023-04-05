Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Апреля
+10...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.79 KZT
  • €1 = 489.32 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Токаев: Вера народа в справедливость начала угасать

Просмотров:1575 Опубликовано: Вчера, 16:04
Токаев: Вера народа в справедливость начала угасать
ФОТО: Акорда
5 апреля президент Казахстана в режиме виде-оконференц-связи провел совещание с руководящим составом Агентства по противодействию коррупции, в ходе которого представил нового руководителя Аcхата Жумагали.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил прежнего руководителя Антикора Олжаса Бектенова за проделанную работу, пожелав ему успехов на новой должности, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства обозначил перед новым руководителем и личным составом агентства приоритетные задачи на предстоящий период. По его словам, необходимо в полном объеме реализовать мероприятия, отраженные в Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026. Следует продолжить принципиальный подход к выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных чиновников, особенно в сферах, которые напрямую влияют на благосостояние народа.

Президент обратил внимание на важность устранения системных причин и условий, способствующих коррупционным проявлениям. По его словам, необходимо также на должном уровне вести информационно-разъяснительную работу.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по итогам расследований агентству удалось возместить ущерб на сумму 108 млрд тенге. Это позитивный результат, с другой стороны – это показатель масштаба, которого коррупция достигла за предыдущие периоды.

– Принципиальная борьба с коррупцией во всех ее проявлениях – это приоритет дальнейшего развития нашего государства. Вы знаете, что такие пороки, как мздоимство, непотизм, телефонное право и другие, на протяжении многих лет подрывали доверие граждан к государственным институтам. На этом фоне начала угасать сама вера народа в справедливость, - констатировал Токаев и продолжил: - Поэтому одним из первых моих предвыборных обещаний была бескомпромиссная борьба с коррупцией до полного ее искоренения. Определяющую роль в этой работе должно сыграть Агентство по противодействию коррупции. С момента создания в июне 2019 года вашему органу многое удалось сделать. Это надо признать. Активно развивается система антикоррупционных мер, в число которых входят новые правовые институты, отставка политических и государственных служащих за коррупцию подчиненных, проверка на добропорядочность, антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и многие другие инициативы. Как известно, они уже приносят результаты.


Источник: Forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 Телегиграм (Посетители) Сегодня, 00:11
_ Не комментирую большую политику, - просто потому, что это бессмысленно
и никак ни на что не влияет.
Голос один, - не будет услышан!

⠀⠀ ✔️ Веду 23 дня тг.канал https://t.me/+EaSoY3jduZ42ZTIy
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ * Подслушано Актау -4 нетолько *
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Космос
  • ak12
  • Empro
 Darkman (Посетители) Вчера, 21:10
Начала угасать? Народ давно уже не верит корупционным чинушам.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • alixah
  • ak12
  • Empro
 Dondon (Посетители) Вчера, 18:34
Теперь будем 7 лет искать чёрную кошку, в чёрной комнате...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • ak12
  • Дизель
  • ЛШП
  • OlegVak
  • Dondon
  • alixah
 Тина (Посетители) Вчера, 17:24
да ее никогда и не было, о чем вы вообще?!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • ak12
  • Дизель
  • ЛШП
  • OlegVak
  • alixah
 Orion (Посетители) Вчера, 16:45
Ни слова, про вбросы на выборах в пользу правящей партии Аманат.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика