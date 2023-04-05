Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, меняющий правила выдачи земельных участков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
"Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации государственных услуг в сфере земельных отношений", - говорится в сообщении.
Во втором чтении закон приняли в Сенате 15 марта.
Закон исправил ситуацию, когда отсутствие информации по свободным земельным участкам давало возможность акиматам формально отказывать гражданам в предоставлении прав на земельный участок.
"В целях обеспечения равного и полного доступа всем слоям населения, информации о занятых или свободных земельных участках, оформленных объектов недвижимости, инфраструктурах разработана информационная система Единого государственного кадастра недвижимости. Вновь созданная информационная система консолидирует информацию земельного правового кадастра, доступ к которому обеспечивается посредством публичной кадастровой карты. Карта является открытым информационным ресурсом информационной системы, содержащим информацию о земельных участках, генеральных планах, проектах детальной планировки населенных пунктов", - объяснял вице-министр цифрового развития Асет Турысов, презентуя законопроект.
После внедрения электронного формата предоставления прав на земельные участки в Казахстане исключат институт земельных комиссий.
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