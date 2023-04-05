Убийцу кота заставили убирать мусор на улицах Семея

В области Абай мужчина получил 90 часов общественных работ за убийство кота, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДУИС области.
Как рассказали в ведомстве, 26-летний мужчина в полночь вышел из квартиры на площадку подъезда, чтобы покурить. На лестничной площадке он увидел кота, который справлял нужду. Разозлившись, мужчина избил животное до смерти. Инцидент зафиксировала камера наблюдения в подъезде. В судебном заседании мужчина признал свою вину и попросил прощения у потерпевшей.
Желание наказать кота привело его к 90 часам общественных работ. На сегодняшний день осужденный отрабатывает назначенные часы, убирая улицы Семея.
"Мужчина поставлен на учет в службу пробации Центрального района Семей ДУИС по области Абай. Направлен в местный исполнительный орган для выполнения общественных работ. Ему разъяснены условия и порядок отбывания наказания", – прокомментировал начальник службы пробации Центрального района, майор юстиции Асанали Диханов.
Напомним, ранее в Павлодаре вынесли приговор 25-летнему мужчине, который забил до смерти кота.
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