Электроэнергия будет дороже, или получим еще один Экибастуз - глава Минэнерго

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев пояснил, почему в Казахстане неизбежно поднятие тарифов на тепло- и электроэнергию, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса, Саткалиев сообщил, что поднятие цен на тарифы прямиком зависит на объема инвестиций. Однако, если этого не делать, ситуация с Экибастузом может повториться "еще где-нибудь".



"По Астане я пока не могу сказать. С учетом того, что тепло убыточное, я думаю, что минимум на 25 процентов тариф вырастет. А максимум, я думаю, это зависит от объема инвестиций, который также будет регулироваться правительством. Но опять-таки не сразу будет рост происходить.



Что касается электричества, это тоже зависит от объема инвестиций. Населению нужно понимать, что ситуация очень непростая. Или будет электроэнергия дороже немного, но она будет, или мы получим еще один Экибастуз где-нибудь. Задавать вопросы можно много,



По словам министра, вопрос о необходимости повышения тарифа как минимум в два раза поднимался еще пять лет назад. Однако тогда это не было сделано "по многим причинам".



"Мы говорили, чтобы не допустить резкого роста тарифов, давайте в течение 5 лет поднимать тариф пропорционально, чтобы обеспечить поддержание и техническую готовность. Тогда по многим причинам это сделано не было, теперь износ вырос с 58 до 66 процентов. Это достаточно большой объем износа. Теперь мы приходим к необходимости гораздо больше. Если вести речь, условно говоря, о перспективе 3-4 лет, не менее 15 процентов в год тариф должен расти", - добавил Саткалиев.



При этом глава ведомства добавил, что все решения по тарифам принимаются с учетом различных немаловажных факторов.



"То есть принятие решения по тарифам - это не решение министерства, это решение правительства. Есть определенный коридор инфляции, установленный Министерством нацэкономики, есть достаточно глубокая аналитика, связанная с "настроениями" в регионах, есть достаточно серьезная ответственность правительства по поддержанию социальной стабильности общества, и очень много делается. То есть это должен быть комплексный подход. При этом тариф - это расчетный показатель. Идет индивидуальный подход. То есть там, где предприятия производят инвестиции, если там есть критическая ситуация, этот тариф должен включать окупаемость этих инвестиций в течение определенного времени. Чем дольше этот период, тем меньше влияния на тариф", - пояснил Алмасадам Саткалиев.



Отметим, что сегодня у главы ведомства был первый рабочий день.

