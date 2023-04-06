Испытательный срок перед выдачей водительских прав могут ввести в Казахстане

МВД Казахстана оценивает, насколько целесообразно внедрять в стране практику выдачи водительских прав после испытательного срока, сообщает Polisia.kz.



Такая практика действует в Финляндии, где водительское удостоверение выдают после прохождения двухлетнего испытательного срока и ряда экзаменов. Соответствующий вопрос подняли на обсуждении в министерстве с участием представителей «Казавтожола», НИИ безопасности дорожного движения и бизнес-палаты «Атамекен».



Культура вождения в Казахстане по-прежнему оставляет желать лучшего. К примеру, в Жезказгане скорость превышают в 2,6 раза чаще, чем в среднем по миру, ездят непристёгнутыми – на 8,5% чаще.



«Казавтожол» предложил внедрить в Казахстане международный школьный проект Star Rating for Schools. Он предусматривает выстраивание системы безопасного движения возле школ с активным вовлечением педагогов и учеников.