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Испытательный срок перед выдачей водительских прав могут ввести в Казахстане

Просмотров:50 Опубликовано: Сегодня, 08:51
Испытательный срок перед выдачей водительских прав могут ввести в Казахстане
Иллюстративное фото
МВД Казахстана оценивает, насколько целесообразно внедрять в стране практику выдачи водительских прав после испытательного срока, сообщает Polisia.kz.

Такая практика действует в Финляндии, где водительское удостоверение выдают после прохождения двухлетнего испытательного срока и ряда экзаменов. Соответствующий вопрос подняли на обсуждении в министерстве с участием представителей «Казавтожола», НИИ безопасности дорожного движения и бизнес-палаты «Атамекен».

Культура вождения в Казахстане по-прежнему оставляет желать лучшего. К примеру, в Жезказгане скорость превышают в 2,6 раза чаще, чем в среднем по миру, ездят непристёгнутыми – на 8,5% чаще.

«Казавтожол» предложил внедрить в Казахстане международный школьный проект Star Rating for Schools. Он предусматривает выстраивание системы безопасного движения возле школ с активным вовлечением педагогов и учеников.


Источник: alau.kz
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