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Совместное обращение казахстанских банков и мобильных операторов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:11
Совместное обращение казахстанских банков и мобильных операторов
Фото: yandex.kz
С обращением выступили Beeline, Eurasian Bank, Forte Bank, Halyk Bank, Home Credit Bank, Jusan Bank, Kaspi Bank, Kcell, Nurbank, Tele2/Altel, Банк Центр Кредит, Банк VTB (Казахстан), передает inbusiness.kz.

Уважаемые клиенты!

В последнее время появился новый вид финансового мошенничества. Спешим предупредить вас, чтобы уберечь от возможных финансовых потерь.


Совместное обращение казахстанских банков и мобильных операторов


Мошенник звонит с казахстанского или иностранного номера и представляется сотрудником банка. Он говорит, что телефонная связь не защищена и предлагает перейти в WhatsApp или другой мессенджер.

В чате мессенджера мошенник отправляет фото поддельного удостоверения сотрудника банка.

Мошенник уверяет, что у вас пытаются похитить средства и убеждает перевести их на "безопасный счет". После этого он исчезает вместе с деньгами.

Мы официально заявляем, что сотрудники казахстанских банков в телефонном разговоре никогда не предлагают перевести деньги на другие счета, не запрашивают ваши пароли и коды. Сотрудники казахстанских банков никогда не звонят клиентам с иностранных номеров.


Как появилась новая схема мошенничества?

Обычно мошенники находятся за границей. Раньше с помощью специальных интернет-сервисов они могли подменить свой иностранный телефонный номер на казахстанский. Однако казахстанские мобильные операторы ограничили возможность такой подмены. Таким образом, мошенникам стало сложнее выдавать себя за казахстанцев и поэтому они звонят с иностранных номеров. Они понимают, что иностранный номер не вызывает доверия, поэтому предлагают перейти в якобы "защищенный чат" мессенджера, где на аватарке подставляют логотип известного банка.

Также злоумышленники продолжают использовать давно известные виды мошенничества. Пожалуйста, будьте бдительны!

-Немедленно прервите разговор! (Вы можете перезвонить в колл-центр своего банка, чтобы сообщить о подозрительном звонке и удостовериться в сохранности ваших счетов).
-Никогда и никому не сообщайте секретные коды из СМС-сообщений, пароль от личного кабинета в интернет-банке.
-Не переводите деньги на другие счета по просьбе звонящих
-Ни в коем случае не скачивайте по их указанию неизвестные мобильные приложения!
-Не переходите по ссылкам, которые присылают незнакомцы.

Эти простые правила финансовой безопасности позволят вам защититься от мошенников и не потерять свои деньги.


Источник: inbusiness.kz
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