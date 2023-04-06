Опытные работники производства смогут без тестов стать педагогами в колледжах и получать повышенную зарплату

Педагогам с производственным стажем не менее пяти лет будут доплачивать 30% от оклада.
С этого года привлечённым с производства педагогам со стажем работы не менее 5 лет будут доплачивать 30% от оклада, сообщает пресс-служба департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК.
Им будут присваивать квалификационную категорию "педагог – модератор" без прохождения аттестации.
В свою очередь педагогам с производственным стажем более 10 лет будет присваивать категорию эксперта с надбавкой к зарплате в 35%.
"В подготовке квалифицированного специалиста, владеющего всеми необходимыми профессиональными технологиями, ведущее место принадлежит мастерам обучения и педагогам специальных дисциплин колледжей. Именно они передают студентам знания и опыт, навыки и мастерство, воспитывают активную жизненную позицию. Предусмотрены меры для привлечённых с производства педагогов. Специалисты, впервые приступившие к педагогической деятельности в колледжах и имеющие производственный стаж не менее двух лет, смогут получить квалкатегорию "педагог" без прохождения тестирования", – сказал директор департамента Ернат Жунусов.
Кроме того, педагогов производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин при прохождении аттестации освободят от прохождения тестирования. Им необходимо будет пройти только комплексное обобщение результатов деятельности.
Эти изменения послужат хорошей стимулирующей мерой для педагогов колледжей и улучшат качество подготовки кадров, отметили в департаменте.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.