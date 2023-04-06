Опытные работники производства смогут без тестов стать педагогами в колледжах и получать повышенную зарплату

Педагогам с производственным стажем не менее пяти лет будут доплачивать 30% от оклада.



С этого года привлечённым с производства педагогам со стажем работы не менее 5 лет будут доплачивать 30% от оклада, сообщает пресс-служба департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК.



Им будут присваивать квалификационную категорию "педагог – модератор" без прохождения аттестации.



В свою очередь педагогам с производственным стажем более 10 лет будет присваивать категорию эксперта с надбавкой к зарплате в 35%.



"В подготовке квалифицированного специалиста, владеющего всеми необходимыми профессиональными технологиями, ведущее место принадлежит мастерам обучения и педагогам специальных дисциплин колледжей. Именно они передают студентам знания и опыт, навыки и мастерство, воспитывают активную жизненную позицию. Предусмотрены меры для привлечённых с производства педагогов. Специалисты, впервые приступившие к педагогической деятельности в колледжах и имеющие производственный стаж не менее двух лет, смогут получить квалкатегорию "педагог" без прохождения тестирования", – сказал директор департамента Ернат Жунусов.



Кроме того, педагогов производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин при прохождении аттестации освободят от прохождения тестирования. Им необходимо будет пройти только комплексное обобщение результатов деятельности.



Эти изменения послужат хорошей стимулирующей мерой для педагогов колледжей и улучшат качество подготовки кадров, отметили в департаменте.