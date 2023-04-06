Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Апреля
+10...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.79 KZT
  • €1 = 489.32 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Опытные работники производства смогут без тестов стать педагогами в колледжах и получать повышенную зарплату

Просмотров:188 Опубликовано: Сегодня, 10:59
Опытные работники производства смогут без тестов стать педагогами в колледжах и получать повышенную зарплату
Иллюстративное фото
Педагогам с производственным стажем не менее пяти лет будут доплачивать 30% от оклада.

С этого года привлечённым с производства педагогам со стажем работы не менее 5 лет будут доплачивать 30% от оклада, сообщает пресс-служба департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК.

Им будут присваивать квалификационную категорию "педагог – модератор" без прохождения аттестации.

В свою очередь педагогам с производственным стажем более 10 лет будет присваивать категорию эксперта с надбавкой к зарплате в 35%.

"В подготовке квалифицированного специалиста, владеющего всеми необходимыми профессиональными технологиями, ведущее место принадлежит мастерам обучения и педагогам специальных дисциплин колледжей. Именно они передают студентам знания и опыт, навыки и мастерство, воспитывают активную жизненную позицию. Предусмотрены меры для привлечённых с производства педагогов. Специалисты, впервые приступившие к педагогической деятельности в колледжах и имеющие производственный стаж не менее двух лет, смогут получить квалкатегорию "педагог" без прохождения тестирования", – сказал директор департамента Ернат Жунусов.

Кроме того, педагогов производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин при прохождении аттестации освободят от прохождения тестирования. Им необходимо будет пройти только комплексное обобщение результатов деятельности.

Эти изменения послужат хорошей стимулирующей мерой для педагогов колледжей и улучшат качество подготовки кадров, отметили в департаменте.


Источник: informburo.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика