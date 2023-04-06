За какое оружие полиция готова заплатить 345 тысяч тенге астанчанам

С 10 апреля в столице стартует республиканская акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об особенностях акции рассказали на брифинге в столичном управлении полиции района Есиль, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как рассказал старший инспектор по особым поручениям Управления административной полиции столичного департамента полиции Азамат Амен, за добровольно выданное оружие предусмотрена выплата из республиканского бюджета в размере от 10 до 100 МРП, то есть от 34 500 тенге до 345 000 тенге. Указанные суммы выплачиваются в полном объеме путем перечисления на карточный счет. Размер выплаты зависит от категорий, которые будут присваиваться оружию специальной комиссией. Всего таких категорий три:



1-я категория - оружие, пригодное для стрельбы и не утерявшее товарного вида. За него выплачивается 100 процентов от рекомендуемой стоимости.



2-я категория - оружие, пригодное для стрельбы и утерявшее товарный вид. За него выплачивается 70 процентов от рекомендуемой стоимости.



3-я категория - оружие, непригодное для стрельбы. За него выплачивается 30 процентов от рекомендуемой стоимости.



Как пояснили в полиции, максимальную сумму выплаты - 345 тысяч тенге - граждане могут получить за пригодное к стрельбе автоматическое оружие в отличном состоянии.



"Вознаграждению не подлежат предметы и вооружения, по заключению криминалистов не признанные оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, а также оружие, зарегистрированное в МВД либо состоящее на учете по категории "криминальное" - то есть ранее утерянное либо похищенное. Также не выкупаются самодельно изготовленные боеприпасы к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию", - добавил Азамат Амен.



Оружие и боеприпасы от населения принимают все отделения полиции Астаны. Граждане, сдавшие его в добровольном порядке, освобождаются от уголовной и административной ответственности.



Для выкупа оружия у населения каждому региону из республиканского бюджета выделена своя сумма. Для Астаны она в этом году составила более 2 миллионов тенге. На эти деньги в столичном департаменте полиции рассчитывают выкупить от 25 до 35 единиц оружия.