Сколько миллионов тенге тратят на свадьбу в Казахстане

Ничто не увлекает казахов так, как соревнование в масштабах праздника. Чаще всего самый затратный той в казахских семьях - это свадьба, потому что это не одно мероприятие, а целая их серия. Знакомство родителей, сватовство и знакомство родственников, свадьба в доме невесты, девичник, проводы невесты, мальчишник, сватовство со стороны жениха и основная свадьба.



На все это уходит уйма денег, родители и сами молодожены зачастую берут кредит для того, чтобы мероприятие запомнилось всем и было поистине помпезным. Редакция Tengri Life решила подсчитать, сколько в среднем казахстанцы тратят на свадьбу. Мы проанализировали среднюю стоимость услуг, которые предоставляются на рынке: от свадебных видеографов до аренды банкетного зала.



Отметим, что самая значимая деталь – это далеко не ресторан, не видеограф и точно не свадебное платье, а соғым. Казахи не скупятся на хорошее, свежее и жирное мясо. В среднем цены на соғым зависят от региона, например, на севере мясо дороже, чем на юге. Более того, в южных регионах положено приносить мясо уже нарезанным, а не цельными кусками, что также экономит бюджет, отмечают рестораторы.



В среднем цены на соғым начинаются от 300 000 на юге и от 600 000 до 750 000 на севере. По словам фермеров, цена зависит от откорма, то есть от того, насколько он был чистым. Чем упитаннее лошадь, тем она дороже.



В некоторых западных регионах предпочитают бешбармак из осетрины и красной рыбы, который называют "фишбармак". Стоит такое удовольствие дорого – порядка 40 000 тенге за один табақ, а таких нужно как минимум 10-12 штук.



Следующее - это выбор ресторана и меню. Ведь казахам крайне важно, чтобы стол ломился от лакомств, вкусных и редких угощений. Ни одна свадьба не проходит без красной рыбы, тарталеток из красной и черной икры и прочих яств. Кроме затрат на бешбармак и другие угощения, стоит учитывать также напитки.



На свадебный закуп продуктов уйдет от 1 до 1,5 миллиона тенге без учета алкоголя.



Сейчас, как отмечают эксперты и рестораторы, казахи делают свадьбы и с алкоголем, и безалкогольные. Во втором случае организаторы банкета могут сэкономить от 2 миллионов тенге, так как алкогольные затраты на свадьбе – тоже значимая расходная статья.



В среднем на аренду банкетного зала может уйти от 500 000 до 7 000 000 тенге. Все зависит от ресторана и от того, насколько он помпезный.



Играет немаловажную роль и местоположение, например, ресторан в горах Алматы будет в разы дороже, чем ресторан за чертой города. Ситуация аналогична и применима к Астане – банкетные залы на левом берегу значительно дороже, чем на правом. В среднем в таких ресторанах цена за одно посадочное место начинается от 20 000 тенге. Что касается регионов, то за посадочное место средняя цена составляет от 4000 до 7000 тенге.



Таким образом, только на ресторан и еду уходит как минимум от двух миллионов тенге.



Следующие обязательные затраты:



- Свадебное платье, туфли, бижутерия невесты и макияж — от 400 000 до 2 миллионов. Отметим, что многие невесты на свадьбу выбирают платье от итальянских фабрик, брендовые туфли. Минимальная цена платья - 200 000 тенге, однако невесты не скупятся на свой праздничный наряд.

-Костюм жениха – 100 000 до 150 000 тенге.

-Обручальные кольца – от 150 000 тенге за пару, отметим, что это без учета кольца для предложения.

-Торжественная роспись во Дворце бракосочетания – от 30 000 тенге.

-Съемка Love story – от 80 000 до 800 000 тенге.

-Свадебный кортеж – от 40 000 до 800 000 тенге.



-Оформление зала (цветы, декор, стенды, баннеры, той-бастар и так далее) – от 300 000 до 10 000 000 тенге.

-Местные команды и исполнители – от 300 000 до 1,5 миллиона тенге. Чем проще коллектив, тем ниже цена.

-Ведущий (тамада + музыкант) – от 400 000 до 1,5 миллиона как в крупных городах, так и в регионах.

-Выступление звезды уровня Кайрата Нуртаса – от 10-12 тысяч долларов, порядка 5-6 миллионов тенге.

-Фото- и видеосъемка мероприятия – от 300 000 до 1 миллиона тенге.

-Фуршет и кейтеринг – от 5 000 до 30 000 тенге на человека.

-Свадебный торт – от 40 000 тенге до 150 000 тенге, зависит от сложности и кондитерского дома.



Стоит учитывать тот момент, что той рассчитан как минимум на 100 персон. В данном случае минимальная сумма на проведение свадьбы начинается от 3 000 000 - 3 500 000 тенге, а без учета подарков, приданого, выступления Кайрата Нуртаса свадьба обойдется в 6 000 000 – 10 000 000 тенге. Цена может быть и в разы выше или ниже, все зависит от тех, кто платит. Но, как известно многим, казахи редко скупятся на той.

