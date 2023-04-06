Последнее слово Мамая в суде: На моем месте должны быть те, кто 30 лет грабили страну

Политик, лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана Жанболат Мамай выступил с последним словом в суде, сообщает Elmedia.



«Процесс по делу Жанболата Мамая завершается последним словом подсудимого. Жанболат заметил, что год назад не поверил бы, что он может быть обвинен в организации массовых беспорядков в ходе Январских событий. Он напомнил некоторые моменты его преследования, когда власти постоянно меняли свое отношение к этому делу. А завершается это после парламентских выборов – приговором», - говорится в сообщении в четверг.



Политик заявил, что миллионы граждан Казахстана находятся на краю бедности. Их проблемы надо решать.



«Я всего лишь один из тех, кто подниал их. Окей, вы меня осудите, но проблемы не уйдут», - сказал Мамай.



Подсудимый напомнил, что он с соратниками пытался организовать Демпартию. Митинги он назвал единственной возможностью достучаться до власти, и это не является преступлением. При авторитарном режиме это приводит к трагическим последствиям, как при Қантаре.



Мамай также заявил, что пора дать объективную оценку Январским событиям. Он отметил, что там были «эскадроны смерти, подготовленные членами семьи Назарбаева», но большинство было те, кто устал от бедности и отсутствия справедливости.



«Без проведения реальных реформ и честных выборов, люди опять выйдут на улицу, но уже без Жанболата Мамая», - констатировал подсудимый.



Он выразил уверенность, что судья наложит на него ограничения, и это будет нарушением его конституционных прав, фактическим запретом заниматься любимым делом - журналистикой.



«На моем месте должны быть те люди, которые довели страну до этого, до Январских событий, кто 30 лет грабил страну», - подчеркнул Мамай.



При этом он вспомнил Бауыржана Байбека, который сейчас живет на Кипре.



Он выразил недоверие судебной системе страны.



«Если вы мне дадите мне 6,5 лет, то вы большие оптимисты», - заметил Мамай, намекая на то, что за это время может все измениться.



В конце он выразил благодарность всем тем, кто поддерживал его все это время – представителям международных организаций, посольств и зарубежных парламентов. Так же поблагодарил отечественные СМИ и сторонников.



«Просить у вас справедливости не собираюсь, я все понимаю... Но я всех прощаю...» - резюмировал Мамай.



Суд удалился в совещательную комнату до 10 апреля.



Напомним, Мамаю вменяют оскорбление представителей власти, распространение заведомо ложной информации и организацию массовых беспорядков. Сам политик вину не признает и указывает на отсутствие у следствия доказательств. Прокуратура просит осудить Мамая на 6,6 лет условно и запретить ему политическую и журналистскую деятельность.