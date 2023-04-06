Токаев указал на важность продвижения традиционного ислама в Казахстане

ДУМК объявило этот год «Годом ислама и благополучного общества».



Президент Касым-Жомарт Токаев принял верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, передает «Голос народа» со ссылкой на Акорду.



В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высказал свои добрые пожелания всем мусульманам нашей страны по случаю священного месяца Рамазан. Президент был проинформирован о благотворительных акциях, организованных Духовным управлением мусульман Казахстана в разных уголках страны в этот месяц.



Наурызбай кажы Таганулы рассказал о работе муфтията по популяризации ценностей традиционного ислама в обществе и укреплению единства и согласия в стране.



По словам Верховного муфтия, ДУМК объявило этот год «Годом ислама и благополучного общества». В его рамках будет проведен ряд важных мероприятий. Также планируется реализация проектов, направленных на обновление национального самосознания и повышение авторитета традиционного ислама.



Глава государства поддержал инициативы муфтията и отметил важность продвижения традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества.