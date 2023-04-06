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Токаев указал на важность продвижения традиционного ислама в Казахстане

Просмотров:373 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Токаев указал на важность продвижения традиционного ислама в Казахстане
Фото пресс-службы Акорды
ДУМК объявило этот год «Годом ислама и благополучного общества».

Президент Касым-Жомарт Токаев принял верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы, передает «Голос народа» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев высказал свои добрые пожелания всем мусульманам нашей страны по случаю священного месяца Рамазан. Президент был проинформирован о благотворительных акциях, организованных Духовным управлением мусульман Казахстана в разных уголках страны в этот месяц.

Наурызбай кажы Таганулы рассказал о работе муфтията по популяризации ценностей традиционного ислама в обществе и укреплению единства и согласия в стране.

По словам Верховного муфтия, ДУМК объявило этот год «Годом ислама и благополучного общества». В его рамках будет проведен ряд важных мероприятий. Также планируется реализация проектов, направленных на обновление национального самосознания и повышение авторитета традиционного ислама.

Глава государства поддержал инициативы муфтията и отметил важность продвижения традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества.


Источник: golos-naroda.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • ЛШП
 шаман (Посетители) Сегодня, 17:15
а как определить традиционный ислам. каждый последователь (салафизм, ваххабизм и т.д.) считает именно свое течении правильным и истинным

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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