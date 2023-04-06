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Димаша Кудайбергена обязали вернуть потраченные на него деньги за «Болашак»

Просмотров:1451 Опубликовано: Сегодня, 17:30
Димаша Кудайбергена обязали вернуть потраченные на него деньги за «Болашак»
Фото: Димаш Кудайберген/Instagram
Именитому певцу не удастся передарить свой грант, передает ИА «NewTimes.kz».

Ранее стало известно, что артист отказался от стипендии «Болашак» и намеревался передарить свой грант талантливому казахстанцу.

В центре международных программ − администратора международной программы «Болашак» сообщили, что международная стипендия «Болашак» является персональной и не передается другому лицу.

«Победитель конкурса может отказаться от стипендии «Болашак». Отметим, в таком случае стипендиат должен возместить все расходы, затраченные на него со дня присуждения ему стипендии», − говорится в комментарии.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ed Word (Посетители) Сегодня, 18:13
Если передарить, то значит стипендия была подарена, так получается... Если подарена на условиях как и рядовым гражданам, то понятно почему отказался.
Ну а в целом выглядит так как если представить парень купил девушке цветы и кольцо с определенными намерениями, а она отказала и не приняла и он такой - "ах ты так, ну хорошо, тогда вот чек, кольцо я сдам, но ты должна оплатить мне расходы за цветы и такси" bye . Мир всем!
 
 

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