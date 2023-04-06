Димаша Кудайбергена обязали вернуть потраченные на него деньги за «Болашак»

Именитому певцу не удастся передарить свой грант, передает ИА «NewTimes.kz».



Ранее стало известно, что артист отказался от стипендии «Болашак» и намеревался передарить свой грант талантливому казахстанцу.



В центре международных программ − администратора международной программы «Болашак» сообщили, что международная стипендия «Болашак» является персональной и не передается другому лицу.



«Победитель конкурса может отказаться от стипендии «Болашак». Отметим, в таком случае стипендиат должен возместить все расходы, затраченные на него со дня присуждения ему стипендии», − говорится в комментарии.