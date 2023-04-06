Процедуру госзакупок предлагают упростить в Казахстане

Министерство национальной экономики внесло в мажилис проект закона "О местном самоуправлении в Республике Казахстан". В стране предлагают упростить процедуру госзакупок, передаёт BaigeNews.kz.
“Предлагается определить два способа закупок: конкурс свыше 2 000 МРП (срок проведения 25 календарных дней) и способом запроса ценовых предложений до 8 000 МРП (срок проведения семь календарных дней), из одного источника – до 2000 МРП", - сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, представляя законопроект.
Для снижения зависимости ревизионных комиссий от местных исполнительных органов предлагается применить отдельный порядок финансирования через постоянную комиссию маслихата.
Для повышения качества отбора членов ревизионных комиссий их назначение будет осуществляться маслихатом по представлению председателя ревизионной комиссии и согласованию с Высшей аудиторской палатой, уточнил министр.
"Законопроектом также предусмотрено расширение полномочий маслихатов. В частности, это участие в работе бюджетных комиссий акимата; инициирование уточнение бюджета по мере необходимости; мониторинг решения акиматами проблем, поднятых на отчётной встрече акима с населением и другое", - заключил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков.
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