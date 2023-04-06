Нефтебазы проверят на предмет искусственного дефицита бензина и дизтоплива

Региональным штабам поручено провести обследование нефтебаз для недопущения искусственного дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщили в Министерстве энергетики, передает Tengrinews.kz.



Сегодня прошло совещание под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра по ситуации на рынке ГСМ.



По данным ведомства, в целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тысячи тонн, что больше на 59 тысяч тонн по сравнению с запасом на 1 января 2023 года.



Вместе с тем, как сообщается, в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизельного топлива на отдельных АЗС.



В этой связи для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено:



-региональным штабам (акиматам, ДЗРК, ДГД, ДЭР, ДРЕМ) принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз в целях недопущения создания искусственного дефицита ГСМ;

-при наличии фактов нарушения соответствующим государственным органам провести расследование по антиконкуретным или доминантным действиям субъектов рынка.



Напомним, в Алматы наблюдался ажиотажный спрос на дизтопливо. В итоге на нескольких АЗС в целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб ввели лимитированный отпуск дизельного топлива.



Ранее Министерство энергетики анонсировало повышение цен на бензин и дизтопливо:



-на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 в зависимости от региона до 205 тенге за литр - рост на 11 процентов;

-а цена на дизель составит 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге - в среднем рост 20 процентов.



Позже появились проекты приказа, которые прописывают предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные АЗС:



-бензин марки АИ-80 – 89 тенге за литр;

-бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 205 тенге за литр;

-дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр; при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр; при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Казахстане, в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр.