Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 06 Апреля
+10...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.31 KZT
  • €1 = 487.84 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Нефтебазы проверят на предмет искусственного дефицита бензина и дизтоплива

Просмотров:132 Опубликовано: Сегодня, 20:36
Нефтебазы проверят на предмет искусственного дефицита бензина и дизтоплива
Фото:elements.envato.com
Региональным штабам поручено провести обследование нефтебаз для недопущения искусственного дефицита горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщили в Министерстве энергетики, передает Tengrinews.kz.

Сегодня прошло совещание под председательством первого заместителя премьер-министра Романа Скляра по ситуации на рынке ГСМ.

По данным ведомства, в целом по стране совокупные запасы дизельного топлива составляют 308,56 тысячи тонн, что больше на 59 тысяч тонн по сравнению с запасом на 1 января 2023 года.

Вместе с тем, как сообщается, в некоторых регионах отмечаются ограничения в реализации дизельного топлива на отдельных АЗС.

В этой связи для обеспечения внутреннего рынка ГСМ поручено:

-региональным штабам (акиматам, ДЗРК, ДГД, ДЭР, ДРЕМ) принять меры по комиссионному обследованию региональных нефтебаз в целях недопущения создания искусственного дефицита ГСМ;
-при наличии фактов нарушения соответствующим государственным органам провести расследование по антиконкуретным или доминантным действиям субъектов рынка.

Напомним, в Алматы наблюдался ажиотажный спрос на дизтопливо. В итоге на нескольких АЗС в целях обеспечения жителей города, автобусных парков и коммунальных служб ввели лимитированный отпуск дизельного топлива.

Ранее Министерство энергетики анонсировало повышение цен на бензин и дизтопливо:

-на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 в зависимости от региона до 205 тенге за литр - рост на 11 процентов;
-а цена на дизель составит 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге - в среднем рост 20 процентов.

Позже появились проекты приказа, которые прописывают предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов через стационарные АЗС:

-бензин марки АИ-80 – 89 тенге за литр;
-бензин марки АИ-92 и АИ-93 – 205 тенге за литр;
-дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге за литр; при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр; при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Казахстане, в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика