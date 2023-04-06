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На сообщение об отправке военной техники в Россию ответили в Минобороны

Просмотров:271 Опубликовано: Сегодня, 20:40
На сообщение об отправке военной техники в Россию ответили в Минобороны
Фото: stopfake.kz
В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали рассылку о якобы отправке военной техники в Россию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.

В социальных сетях и мессенджерах распространяется видео, снятое 6 апреля 2023 года в Карагандинской области, на котором запечатлена перевозка военной техники. Подпись гласит, что таким образом ее поставляют в Россию.

Сообщение опровергли в Министерстве обороны.

"Информация, распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию, не соответствует действительности. Техника на видео, которое распространяют в соцсетях, направляется с плановых занятий по боевой подготовке. Напоминаем, с 27 августа 2022 года в Казахстане ввели запрет на экспорт вооружения и военной техники", - сообщили в ведомстве.





Вчера, 5 апреля, в Министерстве обороны объяснили присутствие военной техники в области Жетысу. Как выяснилось, в области проходят учения "Бекет-2023".


Источник: tengrinews.kz
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