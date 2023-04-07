Сыновей депутата Жигули Дайрабаева осудили в Таразе

В Таразе суд вынес приговор сыновьям депутата Жигули Дайрабаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В городском суде № 2 рассматривалось уголовное дело о мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказались четверо человек: бывший заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Жамбылской области по вопросам растениеводства Ерлан Кулкеев, а также бизнесмены Елжан Елибай, Марат Дайрабаев и Дидар Молдакалык. Последние двое являются детьми депутата Мажилиса Жигули Дайрабаева.



"Предприниматели, нарушая правила субсидирования, получили государственные субсидии за приобретенные саженцы клубники "Альбион" (оформив их на крестьянские хозяйства), часть из которых похитили путем мошенничества и потратили на личные нужды, причинив тем самым ущерб государству в размере 550 миллионов тенге.



Вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями свидетелей, видеозаписями, заключениями экспертов, вещественными доказательствами и другими", - сообщили в суде.



Отмечается, что подсудимые вину не признали и просили их оправдать.



"Приговором суда Кулкееву по совокупности преступлений назначено шесть лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Елибай лишен свободы на пять лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности.



Дайрабаев и Молдакалык получили по пять лет лишения свободы условно с установлением пробационного контроля, а также с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в организациях любой формы собственности", - говорится в приговоре.