Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Апреля
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.31 KZT
  • €1 = 487.84 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Нацбанк озвучил решение по базовой ставке

Просмотров:82 Опубликовано: Сегодня, 11:26
Нацбанк озвучил решение по базовой ставке
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Национальный банк объявил о сохранении базовой ставки на уровне 16,75 процента, передает Tengrinews.kz со ссылкой на монетарный регулятор.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75 процента годовых с коридором +/- 1 процентный пункт", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Нацбанке, глобальное инфляционное давление, несмотря на замедление инфляции в некоторых странах, остается повышенным. В Казахстане годовая и месячная инфляция в марте ожидаемо продемонстрировала снижение.

"Несмотря на начало замедления инфляционных процессов, еще рано утверждать об устойчивом и стабильном тренде снижения инфляции. Сохраняются и начинают реализовываться внутренние проинфляционные факторы в виде нестабильных инфляционных ожиданий, увеличения государственных расходов, начала реализации назревших реформ на рынке ГСМ и ЖКХ. Совокупный баланс факторов продолжает поддерживать прежнюю коммуникацию о необходимости поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение I полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе. Дальнейшие действия по базовой ставке будут зависеть от обновленного прогноза в мае с учетом новых данных, в том числе параметров реформы на рынке ГСМ и ЖКХ", - пояснили в регуляторе.

Инфляция начала демонстрировать замедление и соответствует траектории прогноза, заверили в Нацбанке. В марте 2023 года годовая инфляция ожидаемо снизилась до 18,1 процента в результате выхода из расчетов высокой базы прошлого года. В то же время замедление инфляции сдерживалось ростом тарифов регулируемых услуг в феврале и цен плодоовощной продукции на фоне потери урожая и заморозков в южных регионах, а также ростом стоимости услуг транспорта в условиях повышенного спроса. Месячная инфляция после прерывания динамики ее снижения в феврале 2023 года (1,3 процента месяц к месяцу) в марте продемонстрировала дальнейшее снижение до 0,9 процента. Тем не менее она продолжает формироваться выше исторической средней (0,6 процента в марте 2017-2021 гг.).

Устойчивая часть инфляции также демонстрирует замедление, но по-прежнему остается высокой, свидетельствуя о сохранении проинфляционной среды, добавили в монетарном регуляторе.

Инфляционные ожидания после снижения в январе-феврале вновь ускорились. В марте ожидаемая инфляция через год оценивалась респондентами на уровне 16,5 процента (в феврале – 14,2 процента). Факторами инфляционных ожиданий являются: изменение цен на продукты питания, внешние события, изменение обменного курса тенге, а также рост зарплат и пенсий.

Рост экономики соответствует прогнозу Национального банка 3,5-4,5 процента по итогам года. Так, экономика Казахстана за январь-февраль 2023 года выросла на 4,3 процента. Сохраняется устойчивым внутренний спрос, о чем свидетельствует положительная динамика розничного товарооборота в результате реализации автомобилей, электробытовой техники, продуктов питания и одежды.

"При следующем решении по базовой ставке будет представлен обновленный прогноз по результатам майского раунда 2023 года. В ходе прогнозного раунда будут проанализированы новые входящие данные, в том числе ожидаемая более полная информация о параметрах реформ ценообразования регулируемых услуг и ГСМ и их прямом и косвенном влиянии на инфляцию", - пояснили в НБ.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка по базовой ставке будет объявлено 26 мая 2023 года в 12:00 по времени Астаны.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика