Сдаст ли свой мандат Жигули Дайрабаев после приговора сыновьям, ответили в Мажилисе

Депутат от фракции "Ауыл" Анас Баккожаев ответил, будет ли депутат Жигули Дайрабаев подавать в отставку в связи с осуждением его сыновей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах Мажилиса, отвечая на вопросы журналистов, Баккожаев заявил, что Жигули Дайрабаев не причастен к данному делу.



"Нет, он не будет сдавать депутатский мандат. Фракция уже по этому поводу сделала заявление. Мы не можем предъявить к нему претензии. Во-первых, его личность не упоминалась в деле. Во-вторых, он не имеет причастности к данному уголовному делу. Во-вторых, его дети – взрослые, совершеннолетние граждане. Они сами должны отвечать за свои поступки. Они всю жизнь занимаются сельским хозяйством. Прекрасно знают, что в этой сфере существуют определенные риски. Дети сами должны были предусмотреть и отвечать за последствия", - заявил Баккожаев, отвечая на вопросы журналистов.



По просьбе журналистов в их присутствии Баккожаев позвонил Дайрабаеву. Но тот не ответил на звонок.



Напомним, накануне в Таразе суд вынес приговор сыновьям депутата Жигули Дайрабаева - Марату Дайрабаеву и Дидару Молдакалыку. Их признали виновными в мошенничестве. Подсудимые вину не признали.