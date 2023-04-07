Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Апреля
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.31 KZT
  • €1 = 487.84 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сдаст ли свой мандат Жигули Дайрабаев после приговора сыновьям, ответили в Мажилисе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:50
Сдаст ли свой мандат Жигули Дайрабаев после приговора сыновьям, ответили в Мажилисе
Фото:t.me/mazhilis_kz
Депутат от фракции "Ауыл" Анас Баккожаев ответил, будет ли депутат Жигули Дайрабаев подавать в отставку в связи с осуждением его сыновей, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса, отвечая на вопросы журналистов, Баккожаев заявил, что Жигули Дайрабаев не причастен к данному делу.

"Нет, он не будет сдавать депутатский мандат. Фракция уже по этому поводу сделала заявление. Мы не можем предъявить к нему претензии. Во-первых, его личность не упоминалась в деле. Во-вторых, он не имеет причастности к данному уголовному делу. Во-вторых, его дети – взрослые, совершеннолетние граждане. Они сами должны отвечать за свои поступки. Они всю жизнь занимаются сельским хозяйством. Прекрасно знают, что в этой сфере существуют определенные риски. Дети сами должны были предусмотреть и отвечать за последствия", - заявил Баккожаев, отвечая на вопросы журналистов.

По просьбе журналистов в их присутствии Баккожаев позвонил Дайрабаеву. Но тот не ответил на звонок.

Напомним, накануне в Таразе суд вынес приговор сыновьям депутата Жигули Дайрабаева - Марату Дайрабаеву и Дидару Молдакалыку. Их признали виновными в мошенничестве. Подсудимые вину не признали.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика