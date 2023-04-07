Какая ставка регистрационного сбора применяется в Казахстане при легализации авто

Владельцы каких автомашин могут их легализовать, применив ставку регистрационного сбора 200 тысяч тенге, рассказали в Комитете госдоходов МФ РК, сообщает Zakon.kz.
Как пояснили в комитете, действие постановления правительства от 9 января 2023 года "Об утверждении Правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств" распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним рулевым управлением.
К указанным категориям относятся:
- транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения – легковые автомобили; - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн; - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн.
Следовательно, ставка сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 тысяч тенге уплачивается при регистрации автомобилей вышеуказанных категорий, ввезенных на территорию республики до 1 сентября 2022 года.
При регистрации транспортных средств, категории которых не указаны в постановлении, применяются ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств, установленные пунктом 4 статьи 553 Налогового кодекса. Ранее в Комитете государственных доходов разъяснили, подлежат ли таможенной очистке автомобили, ввезенные из стран-участниц ЕАЭС.
Как известно, одним из основных условий легализации транспортных средств, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года, является прохождение таможенной очистки таких транспортных средств в обязательном порядке.
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