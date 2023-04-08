Как отдохнут казахстанцы в мае

В мае 2023 года казахстанцы отметят три больших праздника. Tengrinews.kz подготовил удобный календарь, чтобы заранее распланировать длинные выходные.



В мае в Казахстане отмечают День единства народа Казахстана 1 мая, 7 мая - День защитника Отечества и 9 мая - День Победы.



1 мая в этом году выпадает на понедельник, который и станет выходным днем, Вместе с последними днями апреля у казахстанцев будет три дня отдыха. День защитника Отечества - 7 мая - выпадает на воскресенье, и поэтому еще один выходной переносится на 8 мая. А вместе с Днем Победы 9 мая казахстанцы отдохнут сразу четыре дня: с 6 по 9 мая.



Таким образом, общее количество дней отдыха в мае составляет:



- при пятидневной рабочей неделе 11 дней;

- при шестидневной - семь дней.