Как отдохнут казахстанцы в мае

В мае 2023 года казахстанцы отметят три больших праздника. Tengrinews.kz подготовил удобный календарь, чтобы заранее распланировать длинные выходные.
В мае в Казахстане отмечают День единства народа Казахстана 1 мая, 7 мая - День защитника Отечества и 9 мая - День Победы.
1 мая в этом году выпадает на понедельник, который и станет выходным днем, Вместе с последними днями апреля у казахстанцев будет три дня отдыха. День защитника Отечества - 7 мая - выпадает на воскресенье, и поэтому еще один выходной переносится на 8 мая. А вместе с Днем Победы 9 мая казахстанцы отдохнут сразу четыре дня: с 6 по 9 мая.
Таким образом, общее количество дней отдыха в мае составляет:
- при пятидневной рабочей неделе 11 дней; - при шестидневной - семь дней.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.