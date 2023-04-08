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Заместитель Генпрокурора обратился к Казахстанцам

Просмотров:482 Опубликовано: Сегодня, 09:24
Заместитель Генпрокурора обратился к Казахстанцам
Фото: gov.kz
Заместителя Генерального Прокурора Жандос Умиралиев обратился к Казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя Генпрокурора, в социальных сетях распространяются призывы к проведению и участию 9 апреля 2023 года в несанкционированных митингах.

"Генеральная прокуратура неоднократно предупреждала об установленной законом ответственности за организацию и участие в таких акциях. Обеспечение общественного порядка, безопасности жизни и здоровья населения, соблюдение прав и свобод граждан - наши основные приоритеты".

Жандос Умиралиев обратил внимание на необходимость соблюдения норм Закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций в Республике Казахстан" и недопустимость их нарушения.

Массовые публичные мероприятия должны проводиться с предварительным уведомлением и получением разрешения местных исполнительных органов в специально отведенных для этого местах с принятием мер, исключающих препятствия нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения населения, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

При несоблюдении указанных норм любые публичные призывы признаются незаконными. В отношении правонарушителей правоохранительными органами будут приняты административные и уголовно-правовые меры.

Заместитель Генпрокурора напомнил, что организация и участие в митингах, шествиях, собраниях или демонстрациях, проводимых в нарушение требований Закона (п.3 ст.3), является противоправным и влечет ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях вплоть до 25 суток ареста.

"За причинение существенного ущерба в результате этих действий виновные будут привлечены к уголовной ответственности по статье 400 Уголовного кодекса в виде штрафа либо исправительных работ в размере до 200 МРП или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов либо ареста на срок до 50 суток".

В этой связи, Генеральная прокуратура призывает неукоснительно соблюдать нормы действующего законодательства, не поддаваться на провокации и воздержаться от организации и участия в незаконных акциях, а также публичных призывов к ним.


Источник: zakon.kz
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