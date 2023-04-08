Gelandewagen с необычным госномером заметили в Таразе

Жители Тараза заметили внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen, на котором висели необычные автомобильные госномера, передает корреспондент Tengrinews.kz.



На редакционный WhatsApp-номер обратился читатель, он снял на фото машину с нестандартными ГРНЗ. По городу передвигался Gelandewagen с именным номерным знаком ALIKE. Причем это были номера соседней страны - кыргызстанского образца. Других цифр или букв на государственном регистрационном номерном знаке не было.



В беседе с корреспондентом Tengrinews.kz автор снимка рассказал, что фотография была сделана вечером 7 апреля около 17.00 в районе магазина "Юбилейный" по улице Ниеткалиева. Мужчина отметил, что уже во второй раз видит данный внедорожник. Впервые он заметил машину чуть больше недели назад перед этим же магазином.



"Водитель молодой, лет 30 ему. Он азиатской внешности, возможно, кореец или кыргыз, либо казах. Рядом с ним находились трое его друзей.



Не каждый день видишь такие номера. Насколько это вообще законно - иметь эти госномера? Прошу полицию разобраться", - сказал он.



Редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями в Департамент полиции Жамбылской области.



Стоит отметить, что именные номера на машины в Кыргызстане выдают уже больше 10 лет. Желающие могут заказать себе номер на автомашину из комбинации не только цифр, но и букв. Таким образом, автовладелец может украсить машину своим именем. В 2012 году сообщалось, что именной номер обойдется почти в 5,5 тысячи долларов. В наши дни стоимость именного автомобильного номера составляет 100 тысяч сомов (500 тысяч тенге. - Прим).



В 2014 году в Казахстане также заявляли, что могут рассмотреть вопрос с именными номерами на авто. Тогда отмечалось, что они будут еще дороже, чем VIP-номера. По мнению экспертов, лучше всего именные номера продавать на аукционе.