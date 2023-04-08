Озвучено главное условие возвращения Головкина на ринг

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о шансах снова увидеть экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина на ринге, передает Liter.kz со ссылкой на Sports.kz.



Последний на сегодняшний день бой GGG провел в сентябре прошлого года — уступил единогласным решением судей Саулю “Канело” Альваресу в третьем поединке. В настоящее время карьера 41-летнего ветерана находится на паузе.



Проблема в том, что, честно говоря, Головкин привык зарабатывать большие деньги. Поэтому он не станет возвращаться и драться за пару миллионов долларов. Придется изрядно опустошить карманы, если вы хотите заставить Геннадия Головкина выйти на ринг, – сказал Хирн.