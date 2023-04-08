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Озвучено главное условие возвращения Головкина на ринг

Просмотров:352 Опубликовано: Сегодня, 14:30
Озвучено главное условие возвращения Головкина на ринг
Фото из открытых источников
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о шансах снова увидеть экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина на ринге, передает Liter.kz со ссылкой на Sports.kz.

Последний на сегодняшний день бой GGG провел в сентябре прошлого года — уступил единогласным решением судей Саулю “Канело” Альваресу в третьем поединке. В настоящее время карьера 41-летнего ветерана находится на паузе.

Проблема в том, что, честно говоря, Головкин привык зарабатывать большие деньги. Поэтому он не станет возвращаться и драться за пару миллионов долларов. Придется изрядно опустошить карманы, если вы хотите заставить Геннадия Головкина выйти на ринг, – сказал Хирн.


Источник: liter.kz
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