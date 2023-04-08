Опухоль весом в 15 кг удалили у пациента в Атырау

Опухоль весом в 15 килограммов удалили хирурги у пациента в ходе операции в Атырау, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на AtyrauPress.



Сложная операция была проведена врачами-онкологами совместно с сосудистыми хирургами областного кардиоцентра. У 59-летнего мужчины была удалена злокачественная опухоль весом 15 килограммов.



По словам директора онкологического диспансера Атырауской области Эльмиры Сапаровой, со дня проведения операции прошло 10 суток. Сейчас прооперированный получает соответствующее лечение.



«У пациента саркома забрюшинного отдела была диагностирована два года назад. Во время операции была удалена большая опухоль весом 15 килограммов путем резекции наружной подвздошной артерии и нижней трети мочеточника слева путем наложения анастомозов. Эту сложную операцию провели заведующий хирургическим отделением Максат Шамшенов и сосудистый хирург Атырауского областного кардиоцентра Ерлан Мадешев», — сообщила Эльмира Сапарова.