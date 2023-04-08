Автобус без водителя выехал на встречку в Шымкенте: Погибли 4 человека

В Шымкенте автобус выехал на встречную полосу и устроил ДТП, передает Tengrinews.kz.По данным полиции, в момент аварии водителя в автобусе не было. ДТП закончилось гибелью четверых человек."8 апреля примерно в 18:30 на пересечении двух улиц в районе торгового центра "Метро", автобус без управления водителя, выехав на полосу встречного движения совершил наезд на 6 пешеходов, находившихся на тротуаре. В результате ДТП две женщины и подросток погибли на месте, несовершеннолетняя девочка скончалась в реанимационном отделении. Двое находятся в больнице", - рассказали в Департаменте полиции.По приезду на место следственно-оперативная группа ДП Шымкента установила, что водитель, совершив разворот на конечной маршрута, вышел из автотранспорта и оставил автобус на ручном тормозе. В этот момент автобус по склону совершил самопроизвольное движение и наехал на пешеходов, пояснили в ведомстве.В данное время на месте работают дознаватели и криминалисты. Начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Назначена автотехническая экспертиза на проверку исправности автобуса.Очевидцы рассказали Еlitar.kz подробности трагедии."Я родилась в рубашке. Я прошла, следом 6 чел сбили. К сожалению, 3 чел насмерть, 3 увезли в больницу. Надеюсь они будут жить", – рассказала очевидица ДТП.По словам свидетелей трагедии, автобус на большой скорости предположительно врезался в остановку – они услышали звук сильного удара."Удар был очень сильный, Я видела как женщина отлетела на несколько метров, внутренности были раскиданы. Я побоялась подойти опознать вою коллегу. Сейчас ищем по больницам ее".