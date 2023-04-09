Что делать, если вы просрочили выплату по кредиту: советы эксперта

Выход клиента на просрочку по кредиту - довольна частая ситуация в практике банков. Что делать, если у вас возникли проблемы с погашением займа, выяснил корреспондент Tengrinews.kz.



По словам кредитного эксперта Дмитрия Колесникова, если вы знаете, что не сможете в ближайшее время платить по кредиту, то лучше всего будет самому прийти в банк или микрофинансовую организацию и предложить свой план дальнейшего погашения займа.



"Существует несколько вариантов. Первый - это отсрочка платежа или частичная отсрочка, которые еще называют кредитными каникулами. Но вы должны понимать, что брать полную отсрочку в некоторой степени бессмысленно. Пройдет 3-6 месяцев, после чего ваш платеж вырастет в полтора раза, ведь накопленные проценты банк прощать не будет, а просто перенесет их на другие месяцы вашего графика погашения. Второй способ - это пролонгация кредита. На мой взгляд, это оптимальное решение. Банк увеличивает срок вашего платежа, за счет чего тот становится меньше. В этом случае сохраняются ваша положительная кредитная история и хорошие взаимоотношения с финансовой организацией", - отмечает эксперт.



Кредитный комитет примет во внимание, то что вы осознанно и своевременно предупреждаете банк о возможной просрочке. Но при этом важно, чтобы каждое ваше обращение сопровождалось письменными заявлениями со входящими номерами. В последующем это поможет вам доказать, что вы вовремя туда обратились.





По словам Колесникова, обычно банки идут навстречу проблемным заемщикам не более трех раз. После начинается процедура принудительного взыскания.



"Если вы понимаете, что отсрочка и пролонгация вам не помогают - как правило, это касается ипотечных займов либо займов для бизнеса - то лучше всего продать свои активы. Речь идет о таких случаях, когда платеж по ипотеке больше, чем ваш текущий доход, а если вы бизнесмен, то это потеря дохода и так далее. На мой взгляд, лучше продать сейчас и начать с "чистого листа", чем все больше и больше влезать в долги", - считает эксперт в кредитовании.



Еще один совет - если вы вышли на просрочку, а конструктивный диалог с банком или микрофинансовой организацией не складывается, то по возможности продолжайте вносить любую минимальную сумму для погашения кредита, пусть это будет даже 5 процентов от общего платежа.



"На случай судебных разбирательств суд обязательно примет во внимание, что, несмотря на сложности с погашением займа, вы продолжаете частично исполнять свои обязательства. Это будет жирный плюс в положительном разрешении вашего вопроса", - говорит Дмитрий Колесников.



При возникновении проблем с выплатами по кредиту эксперт однозначно не советует скрываться от финансовых организаций.



"Рано или поздно они прибегнут к таким законным методам, как арест счетов, запрет на выезд или даже запрет на нотариальные действия. В последнем случае вы не сможете совершить ни одной нотариальной сделки, поскольку у всех нотариусов есть общая база и они обязаны подчиняться законным действиям со стороны судебных исполнителей", - предупреждает Колесников.



Если вам все же не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, вы вправе обратиться в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. При этом вы должны будете предоставить подтверждение своих обращений в банк или микрофинансовую организацию, о чем говорилось ранее.



Для урегулирования разногласий, возникающих из договора займа, заемщики также могут обратиться к банковскому омбудсмену в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности".



Напомним, в Казахстане заработала процедура банкротства физических лиц. В результате банкротства долг гражданина перестает расти - прекращается начисление процентов, пеней и штрафов - и по окончании процедуры он списывается.



Есть несколько условий для подачи заявления на банкротство граждан:



-наличие кредитного долга выше 5,5 миллиона тенге (1600 МРП) и отсутствие погашения задолженности в последние 12 месяцев;

-наличие кредитного долга выше 5,5 миллиона тенге и получение АСП последние 6 месяцев;

-при наличии непогашенных кредитов в течение 5 лет, несмотря на сумму долга, наличие имущества.



Однако напомним, что признание человека банкротом накладывает на него целый ряд ограничений. В частности, в течение пяти лет он не сможет получать кредиты в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. На протяжении трех лет после признания банкротом соответствующие органы будут мониторить его финансовое состояние. Вдобавок повторное банкротство в отношении такого гражданина может быть применено только спустя семь лет. Поэтому казахстанцев просят не торопиться.