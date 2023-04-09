Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей

23-летняя Сабина Джентри на странице сообщества Казахско-Американской Ассоциации написала о том, что ищет своих биологических родителей и старшего брата, передаёт BaigeNews.kz.
Сабина призналась, что её удочерили в младенчестве и увезли в США, и вот уже пару лет она ищет родных в Казахстане.
"Я родилась в 2000 году в Астане, в Городской детской больнице №1. Мою биологическую маму зовут Гульнар Мухидиновна Идрисова, а моего биологического папу — Аскар Идрисов. Мое полное биологическое имя Сабина Аскаровна Идрисова. Моей маме было 29 лет, когда я родилась, и было указано, что я была ее второй беременностью. Так что, наверное, у меня тоже где-то есть старший брат", — написала девушка.
Она также рассказала, что её биологическая мать оставила в роддоме ненастоящий домашний адрес, по которому с женщиной пытались связаться, прежде чем отдать её на удочерение американцам.
"В октябре 2000 года меня удочерили, я выросла в Вирджинии. Окончила колледж и сейчас живу в Атланте, штат Джорджия. Я видела, что некоторые люди находят свои биологические семьи с помощью подобных групп, поэтому решила попытать счастья! Буду признательна за любую помощь", — написала Сабина.
Напомним, Казахско-Американская Ассоциация – это официально зарегистрированная некоммерческая, негосударственная и неполитическая организация, главными целями которой стали поддержка казахстанцев,постоянно или временно живущих в США.
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