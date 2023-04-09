ДТП с автобусом в Шымкенте: водитель забыл поставить ручной тормоз

Водитель автобуса, который совершил смертельный наезд на пешеходов в Шымкенте, забыл поставить транспортное средство на ручной тормоз. Об этом на брифинге сообщил директор транспортной компании Shymkent bus Азат Кайыпбеков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Водитель закрыл дверь и отлучился на мгновение, когда вернулся, автобус уже скатился по склону. Просмотрев видеозаписи выяснилось, что ручной тормоз водитель поставил уже после несчастного случая.
"Водитель приехал на конечную остановку, отлучился в уборную. Закрыл дверь автобуса и забыл поставить его ручной тормоз. Мы посмотрели кадры ДТП с камер в автобусе, автобус не двигался и стоял около 30 секунд. Потом начал медленно катиться вниз и сбил людей. Когда автобус отановился, двое очевидцев открыли дверь автобуса и посмотрели нет ли никого там, автобус был пустой. Потом прибежал водитель автобуса и поставил уже на ручной тормоз. Водитель не сбегал с места проишествия, все это время находился там", - рассказал Азат Кайыпбеков.
Водитель автобуса задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначена автотехническая экспертиза, которая определит исправность автобуса. Заведено уголовное дело по части 4 статьи 345 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Виновнику может грозить от пяти до 10 лет лишения свободы.
Напомним, жуткая авария произошла 8 апреля на пересечении улиц Байтерекова и Назарбекова в Шымкенте. Неуправляемый автобус наехал на людей на перекрестке, погибли пять человек, один человек в тяжелом состоянии.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.