ДТП с автобусом в Шымкенте: водитель забыл поставить ручной тормоз

Водитель автобуса, который совершил смертельный наезд на пешеходов в Шымкенте, забыл поставить транспортное средство на ручной тормоз. Об этом на брифинге сообщил директор транспортной компании Shymkent bus Азат Кайыпбеков, передает Tengrinews.kz со ссылкой на OTYRAR.



Водитель закрыл дверь и отлучился на мгновение, когда вернулся, автобус уже скатился по склону. Просмотрев видеозаписи выяснилось, что ручной тормоз водитель поставил уже после несчастного случая.



"Водитель приехал на конечную остановку, отлучился в уборную. Закрыл дверь автобуса и забыл поставить его ручной тормоз. Мы посмотрели кадры ДТП с камер в автобусе, автобус не двигался и стоял около 30 секунд. Потом начал медленно катиться вниз и сбил людей. Когда автобус отановился, двое очевидцев открыли дверь автобуса и посмотрели нет ли никого там, автобус был пустой. Потом прибежал водитель автобуса и поставил уже на ручной тормоз. Водитель не сбегал с места проишествия, все это время находился там", - рассказал Азат Кайыпбеков.



Водитель автобуса задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначена автотехническая экспертиза, которая определит исправность автобуса. Заведено уголовное дело по части 4 статьи 345 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Виновнику может грозить от пяти до 10 лет лишения свободы.



Напомним, жуткая авария произошла 8 апреля на пересечении улиц Байтерекова и Назарбекова в Шымкенте. Неуправляемый автобус наехал на людей на перекрестке, погибли пять человек, один человек в тяжелом состоянии.