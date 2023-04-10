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Нацбанк сделал предупреждение о международных переводах

Просмотров:93 Опубликовано: Сегодня, 12:47
Нацбанк сделал предупреждение о международных переводах
Фото:elements.envato.com
Национальный банк предупреждает об участившихся случаях мошеннических действий, связанных с международными переводами, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Физические и юридические лица обращаются в Национальный банк с просьбой о содействии в получении денег в иностранной валюте. К таким обращениям, как правило, прилагаются поддельные платежные документы (в том числе в форматах SWIFT) и договоры, подтверждающие несуществующие счета и переводы денег.

"Обращаем внимание, что Национальный банк является центральным банком и представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы страны. Он не обслуживает физических лиц и не осуществляет переводы денег как резидентов, так и нерезидентов Казахстана. Национальный банк не участвует в процессе обслуживания платежей клиентов через SWIFT и не выдает разрешений на проведение операций посредством SWIFT", - уведомили в пресс-службе банка.

Также в Нацбанке проинформировали, что монетарный регулятор присваивает учетные номера отдельным валютным договорам исключительно для сбора данных по валютным операциям; сама процедура не носит разрешающий, санкционирующий либо одобряющий характер.

"Учетный номер присваивается Национальным банком без каких-либо обязательств со стороны регулятора, и его наличие не означает поступление либо отправку денег по договору. При этом присвоение номера не освобождает от ответственности за нарушение требований законодательства", - добавили в Нацбанке.


Источник: Tengrinews.kz
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