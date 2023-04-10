Более 50 тысяч приписок выявили в больницах Казахстана

52 тысячи приписок выявил Фонд медстрахования при мониторинге медорганизаций Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Фонд медицинского страхования.



По результатам мониторинга за 2022 год экспертами фонда выявлено более трех миллионов дефектов. Для сравнения, по итогам 2021 года эта цифра составляла 1,9 миллиона. Из них приписок 52 621 на сумму 403,3 миллиона тенге.



"Наибольшее количество приписок выявлено в Астане (26 789, или 50,9 процента), Акмолинской (5 774, или 11 процентов) и Кызылординской (5 076, или 9,6 процента) областях.



В разрезе видов медицинской помощи наибольшее количество приписок приходится на консультационно-диагностические услуги вне КПН (52 621, или 99 процентов), остальные 508 случаев приписок приходятся на такие виды помощи, как: амбулаторно-поликлиническая помощь, специализированная медицинская помощь в форме стационарной помощи (круглосуточный стационар), стационарозамещающая помощь, восстановительное лечение и медицинская реабилитация", - говорится в сообщении организации.



Приписки по консультационно-диагностическим услугам вне КПН выявлены в 297 медицинских организациях, из них государственные – 180, частные – 117.



"В отношении всех субъектов здравоохранения - нарушителей были применены штрафные санкции", - сообщили в Фонде медстрахования.



Сообщается, что оплата медицинских услуг, оказанных населению поставщиками фонда по пакетам ГОБМП и ОСМС, производится только после проведения мониторинга качества и объема данных услуг. То есть оплачиваются только оказанные по факту услуги, подтвержденные документально, с соблюдением стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также рекомендаций клинических протоколов.



"Если пациент самостоятельно выявляет факты приписки услуги, которую он не получал, необходимо сообщить об этом в Фонд медицинского страхования. Подать жалобу или обращение можно посредством официального сайта fms.kz, через мобильное приложение Qoldau 24/7 или обратиться по телефону 1406", - сообщили в Фонде медстрахования.

