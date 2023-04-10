С занизившего цену своего Maybach казахстанца взыскали 14 миллионов тенге

Казахстанец импортировал из Германии люксовое авто Mercedes-Benz S680 MAYBACH и пытался занизить его реальную стоимость, чтобы заплатить меньше налогов, но хитрость не сработала, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.



В Комитете госдоходов пояснили, что в соответствии с таможенным законодательством Казахстана таможенной стоимостью ввозимых транспортных средств является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары и сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан, в частности транспортные, страховые.



"В конце прошлого года Комитет государственных доходов во взаимодействии с таможенными органами Германии выявили факты занижения таможенной стоимости авто Mercedes-Benz S680 MAYBACH фактической стоимостью 292 тысячи евро была заявлена стоимость 181 тысяча евро. В результате только с одного авто дополнительно взыскано 14 миллионов тенге и такие примеры не единичны", - рассказали в ведомстве.



В КГД пояснили, что в отношении уплаты таможенных платежей и налогов, например, по легковому авто 2021 года выпуска объемом 2500 кубических сантиметров, таможенной стоимостью 15 тысяч долларов при курсе доллара 448,12 тенге, действующем на день подачи декларации, причитаются следующие таможенные платежи и налоги:



-таможенный сбор за декларирование товара - 20 000 тенге;



- ввозная таможенная пошлина в размере 15 процентов по коду ТНВЭД 8703231982 – 1 008 270 тенге;



- расчет НДС по ставке 12 процентов осуществляется при сложении сумм общей суммы товара, сбора и пошлины – 927 608 тенге.



Уплата "акциза" на транспортные средства осуществляется в случаях превышения объема двигателя более 3 000 кубических сантиметров на легковые автомобили.

