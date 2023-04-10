Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 10 Апреля
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 445.01 KZT
  • €1 = 485.59 KZT
  • 1 RUB = 5.36 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

С занизившего цену своего Maybach казахстанца взыскали 14 миллионов тенге

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 15:07
С занизившего цену своего Maybach казахстанца взыскали 14 миллионов тенге
Фото: facebook.com/Maybach
Казахстанец импортировал из Германии люксовое авто Mercedes-Benz S680 MAYBACH и пытался занизить его реальную стоимость, чтобы заплатить меньше налогов, но хитрость не сработала, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

В Комитете госдоходов пояснили, что в соответствии с таможенным законодательством Казахстана таможенной стоимостью ввозимых транспортных средств является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары и сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан, в частности транспортные, страховые.

"В конце прошлого года Комитет государственных доходов во взаимодействии с таможенными органами Германии выявили факты занижения таможенной стоимости авто Mercedes-Benz S680 MAYBACH фактической стоимостью 292 тысячи евро была заявлена стоимость 181 тысяча евро. В результате только с одного авто дополнительно взыскано 14 миллионов тенге и такие примеры не единичны", - рассказали в ведомстве.

В КГД пояснили, что в отношении уплаты таможенных платежей и налогов, например, по легковому авто 2021 года выпуска объемом 2500 кубических сантиметров, таможенной стоимостью 15 тысяч долларов при курсе доллара 448,12 тенге, действующем на день подачи декларации, причитаются следующие таможенные платежи и налоги:

-таможенный сбор за декларирование товара - 20 000 тенге;

- ввозная таможенная пошлина в размере 15 процентов по коду ТНВЭД 8703231982 – 1 008 270 тенге;

- расчет НДС по ставке 12 процентов осуществляется при сложении сумм общей суммы товара, сбора и пошлины – 927 608 тенге.

Уплата "акциза" на транспортные средства осуществляется в случаях превышения объема двигателя более 3 000 кубических сантиметров на легковые автомобили.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Leocat (Посетители) Сегодня, 15:21
Цитата: Наги_Актау
Вообще при ввозе авто для личного пользования следует убрать все ишачьи таможенные пошлины.


И так нет ни дорог, ни нормальной разметки... Понятно что большинство наших налогов разворовывается, но если убрать пошлины - то вообще скатимся.

Другое дело что налоги должны быть справедливыми. Если это какой нибудь рено дастер, авто для семьи - собственно скорее необходимость - одно дело, а если это какой нибудь гелентваген (для понтов) - то и налог и сборы должны быть в разы выше.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Empro
  • Ирон
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 15:14
Вообще при ввозе авто для личного пользования следует убрать все ишачьи таможенные пошлины. Это узаконенный грабёж народа со стороны государства.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика