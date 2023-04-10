С занизившего цену своего Maybach казахстанца взыскали 14 миллионов тенге

Казахстанец импортировал из Германии люксовое авто Mercedes-Benz S680 MAYBACH и пытался занизить его реальную стоимость, чтобы заплатить меньше налогов, но хитрость не сработала, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.
В Комитете госдоходов пояснили, что в соответствии с таможенным законодательством Казахстана таможенной стоимостью ввозимых транспортных средств является стоимость сделки с ними, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за эти товары и сопутствующие расходы, связанные с доставкой в Казахстан, в частности транспортные, страховые.
"В конце прошлого года Комитет государственных доходов во взаимодействии с таможенными органами Германии выявили факты занижения таможенной стоимости авто Mercedes-Benz S680 MAYBACH фактической стоимостью 292 тысячи евро была заявлена стоимость 181 тысяча евро. В результате только с одного авто дополнительно взыскано 14 миллионов тенге и такие примеры не единичны", - рассказали в ведомстве.
В КГД пояснили, что в отношении уплаты таможенных платежей и налогов, например, по легковому авто 2021 года выпуска объемом 2500 кубических сантиметров, таможенной стоимостью 15 тысяч долларов при курсе доллара 448,12 тенге, действующем на день подачи декларации, причитаются следующие таможенные платежи и налоги:
-таможенный сбор за декларирование товара - 20 000 тенге;
- ввозная таможенная пошлина в размере 15 процентов по коду ТНВЭД 8703231982 – 1 008 270 тенге;
- расчет НДС по ставке 12 процентов осуществляется при сложении сумм общей суммы товара, сбора и пошлины – 927 608 тенге.
Уплата "акциза" на транспортные средства осуществляется в случаях превышения объема двигателя более 3 000 кубических сантиметров на легковые автомобили.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz