Жанболату Мамаю вынесли приговор в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz. По данным пресс-службы алматинского городского суда, ему назначили 6 лет условного срока.
В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело по обвинению Мамая в совершении правонарушений: оскорбление представителей власти при использовании ими своих служебных обязанностей, распространение заведомо ложной информации и организация массовых беспорядков (статьи 378 часть 2, 274 часть 2 пункт 3, 272 часть 1 УК).
"В первом эпизоде судом установлено, что активист, выступая на несанкционированном митинге незарегистрированной партии перед собравшимися в Алматы, с целью нарушения нормальной деятельности правоохранительных органов и создания отрицательного мнения о полиции публично оскорблял и унижал сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка", - говорится в сообщении суда.
Во втором эпизоде судом установлено, что Мамай с использованием СМИ и сетей телекоммуникаций побуждал граждан к вступлению в ряды незарегистрированной партии.
"Преследуя цель дестабилизации политической ситуации, манипулируя общественным сознанием, используя социальную напряженность, связанную с долговой кредитной нагрузкой у населения, распространил заведомо ложную информацию об объявлении кредитной амнистии Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка и призвал граждан, имеющих кредиты в банках и микрокредитных организациях страны, подать заявления о списании кредитов, после чего ходить каждый день с такими требованиями", - отметили в пресс-службе суда.
В третьем эпизоде Жанболат Мамай, выступая от незарегистрированной партии 4 января 2022 года, понимая социальную напряженность в стране, организовал возле ледового дворца "Алматы Арена" незаконный митинг.
"Своими обращениями к народу привел к возникновению негативного, критического отношения к существующей власти в РК, правоохранительным органам, формированию мнения о необходимости смены власти в РК, а также побуждению к участию в митингах с целью поддержки требований к изменению власти и организовал массовые беспорядки на территории города Алматы, сопровождавшиеся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти", - отметили в суде.
При назначении наказания судом учтены положительные характеристики осужденного и наличие на иждивении трех малолетних детей. Отягчающие обстоятельства обвинением не вменялись. Мамай признан виновным.
"При этом за оскорбление представителей власти производство прекращено в связи с истечением срока давности. За распространение заведомо ложной информации и организация массовых беспорядков на основании статьи 63 УК назначено лишение свободы на 6 лет условно с лишением права на занятие общественно-политической деятельностью и публицистической деятельностью в социальных сетях на 6 лет. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщили в алматинском суде.
Активист Жанболат Мамай был арестован в марте 2022 года.
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