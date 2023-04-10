Гульмира Сатыбалды договорилась с похищенной потерпевшей в суде

Гульмира Сатыбалды заключила неоднозначное медиативное соглашение с потерпевшей Айгуль Мекешевой, которую, по версии обвинения, Сатыбалды похитила и угрожала убить ее детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Астане продолжается судебное разбирательство в отношении экс-супруги бизнесмена Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. Ее обвиняют в похищении человека и самоуправстве. О рейдерском захвате бизнеса заявляют два предпринимателя.



Адвокат Гульмиры Сатыбалды - Асемгуль Даниалова сообщила о заключении медиативного соглашения.



"Просим приобщить к материалам дела. Подписантами являются пять сторон. Это Гульмира Сатыбалды, Аскар Джусупов, Мади Батыршаев, Рашид Утебеков, Айгуль Мекешева и Бектыбаев. Мы согласились, что Джусупов передает долю акций в 46,75 процента АО Galanz Bottlers. В свою очередь Айгуль Мекешева принимает данные акции, отказывается от исковых требований, а также Батыршаев в счет возмещения причиненного по делу вреда передает 25 процентов доли в уставном капитале "Макси боттлерс", - сказала Даниалова.



Адвокат пострадавшей стороны - казахстанского бизнесмена Турсена Алагузова - Акмарал Боралхиева выступила против приобщения соглашения к материалам уголовного дела.



"Во-первых, судом не принято решение о предварительной принадлежности тех акций, учитывая, что Джусупов является номинальным владельцем акций и отказывается от их принадлежности ему. Подсудимая Сатыбалды нам еще не давала показаний по поводу принадлежности ей этих акций. Во-вторых, на данное имущество имеется притязание третьих лиц, которых не учел господин медиатор при подписании соглашения. Эти третьи лица у нас не принимали участие в процедуре медиации: Алагузов и залогодержатель АО Jusan bank.



Наверное, участники процесса при подписании медиативного соглашения забыли, что эти акции находятся в залоге у банка. Уважаемый суд, оспариваемые акции находятся в залоге у банка, и он не дал своего согласия на данную сделку, они также являются оспариваемым имуществом в рамках уголовного дела (иного. - Прим.), которое мы намерены возобновить после вынесения судебного акта в рамках данного дела. В связи с чем Алагузов является заинтересованным лицом в отношении оспариваемого имущества и выступает против заключения медиации на таких условиях", - сказала Боралхиева.



"Прошу приобщить к делу медиативное соглашение. Я хочу перед потерпевшей Мекешевой закрыть ущерб. Виновата я или нет, решать суду", - сказала Гульмира Сатыбалды.



Суд приобщил медиативное соглашение к материалам уголовного дела.



Ранее Айгуль Мекешева рассказала суду, что 1 октября 2020 года некие мужчины застали ее в подъезде, похитили, привезли в загородный дом Гульмиры Сатыбалды и заперли в подвале. Затем доверенное лицо Сатыбалды спустилась к ней с требованием подписать документы о передаче акций компании.



"Она конкретно ставила вопрос: "Выбирай: либо старшая дочь, либо младшая. Если не подпишешь, они дома одни остались, мы их ликвидируем". Я была морально подавлена и согласилась без лишних вопросов", - рассказала Мекешева.



На прошлом заседании потерпевшие по делу Гульмиры Сатыбалды потребовали в суде вернуть им почти 12 миллиардов тенге.



Ранее в главном судебном разбирательстве в Астане прокурор Азамат Сарсембаев зачитал обвинительный акт по делу экс-супруги Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиры Сатыбалды. В суде она заявила, что полностью не признает вину. Другие подсудимые по делу частично признали вину.



Сторона гособвинения сообщала, что подсудимая Гульмира Сатыбалды пыталась покинуть Казахстан во время досудебного разбирательства.



Напомним, Антикоррупционная служба в марте прошлого года сообщала о начале досудебного расследования. Фигурантами дела стали Кайрат Сатыбалдыулы, его бывшая супруга Гульмира и другие лица. Их подозревали в рейдерском захвате бизнеса.



Позже суд арестовал Гульмиру Сатыбалды на два месяца. Изначально ее подозревали в хищении 747 миллионов тенге. Однако позже в Антикоре начали расследовать дело по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, а также похищения человека и незаконного лишения свободы.



По версии следствия, Гульмира Сатыбалды пыталась захватить акции крупных компаний, которые занимаются производством напитков. О рейдерском захвате бизнеса ранее заявили два предпринимателя.

