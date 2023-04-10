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"Такие фамилии как бы..." В МСХ рассказали о махинациях с субсидиями

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 18:51
"Такие фамилии как бы..." В МСХ рассказали о махинациях с субсидиями
Фото:elements.envato.com
Сотрудники Министерства сельского хозяйства совместно со специалистами из нацкомпании "Қазақстан Ғарыш Сапары" выявили 30 фактов незаконного использования субсидий. При этом речь может идти о миллиардах бюджетных тенге и громких фамилиях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В течение нескольких лет государственные субсидии выплачивались на земли, на которых никто ничего не возделывал. Это стало возможным ввиду несовершенства прежней платформы Qoldau, сообщил на брифинге в Министерстве сельского хозяйства директор департамента развития госуслуг и цифровизации агропромышленного комплекса Бернат Алпысбеков.

В старой системе Qoldau существовал такой момент, когда фермеру в личный кабинет "подтягивались" его кадастровый номер и очерченная карта. Там он в ручном режиме рисовал так называемые карты полей и говорил, где и на какую культуру он будет подавать субсидии, "забив" это вручную. Больше эта информация никем не проверялась. Сейчас совместно с коллегами из "Қазақстан Ғарыш Сапары" мы пошли от обратного. У них космический мониторинг, они уже обучили машину так, что по кадастровому полю видно, какая клетка обрабатывалась за какой год, а какая - нет. Каждые три дня идет фотографирование. И получили такие кейсы, что теперь некоторые фермеры звонят и возмущаются: "А почему вы мне нарисовали только 200 гектаров? А у меня 1000! Я в Qoldau раньше рисовал, и все нормально было". Мы показываем ему фотографии: "Уважаемый, вы из 1000 гектар за два года обрабатывали только 200, а субсидий получали на всю 1000", - рассказал чиновник.

Ссылаясь на данные нацкомпании "Қазақстан Ғарыш Сапары" Алпысбеков заявил о 30 подобных фактах, что позволяет говорить о массовом характер приписок.

"Среди них есть и крупные хозяйства. Извините, такие фамилии как бы... Но это не наша прерогатива. Мы сейчас все эти материалы обобщаем полностью, потому что нужно провести анализ. Совместно с "Қазақстан Ғарыш Сапары" отрабатываем все. У них есть снимки за 2020, 2021, 2022 год. Их мы сверяем с объемами полученных субсидий. Это по формуле все высчитывается. И затем мы будем передавать эти данные в правоохранительные органы. Потому что это незаконно полученные субсидии. Это факт, уже установленный", - сообщил сотрудник Минсельхоза.

По словам чиновника, в бюджет попросят вернуть миллиарды тенге. И уже сегодня есть такие факты, когда фермеры добровольно начали возвращать полученные субсидии .

"Оценку мы давать не имеем права: нарушил он, не нарушил, сколько взял... Этим должны заниматься правоохранительные органы. У нас нет задачи всех обвинить, есть задача выстроить правильный бизнес-процесс", - добавил Алпысбеков.

Ранее глава министерства Ербол Карашукеев написал в Facebook пост, в котором сообщил о том, что фермеры "приписывали" себе земли, чтобы получить субсидии.



Источник: Tengrinews.kz
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