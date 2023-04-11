Повышение цен на бензин и дизтопливо обнажило кучу проблем - экономисты

Экономисты казахстанского аналитического центра Desht заявили, что кейс с повышением цен на ГСМ и его дефицитом обнажил кучу проблем, передает Tengrinews.kz.



Во-первых, по словам аналитиков, госорганы не учли ограничения в конкуренции при розничной торговле ГСМ в определенных местах. Также, по их словам, вероятно, нет готовности компенсировать малоимущим расходы от последующего роста цен.



Кроме того, аналитики усмотрели нарушение самим государством основного закона - Конституции.



"Руководство правительства поручило Комитету госдоходов, Агентству по финансовому мониторингу и Агентству по защите и развитию конкуренции "усилить контроль за ситуацией на АЗС. При выявлении фактов неотпуска ГСМ при его наличии – не церемониться и наказывать по всей строгости закона".



На это экономист Ануар Буранбаев справедливо отмечает: "Конституция гарантирует неприкосновенность любого вида собственности, в том числе частной. Предприниматель заплатил за актив в виде топлива, которое перешло в его собственность. Он волен распоряжаться ею, как ему представляется нужным. Хочет - держит, хочет - продает", - заметили аналитики.



В этом, по их словам, даже трудно выявить сговор, ведь бизнес имеет открытую и доступную всем игрокам рынка информацию, что через несколько дней розничная цена увеличится на 30 процентов.



"Вполне рационально он держит этот объем, который, подчеркиваю, принадлежит ему на праве частной собственности, до момента, когда законно сможет продать его дороже. Никаких законодательных актов, запрещающих такое поведение, нет", - приводит Desht слова Буранбаева.



Аналитики Desht заявили, что разработчики плана по повышению цен на ГСМ не понимают рыночных механизмов.



"Действительно, рост цен объявлен заранее. Создан ажиотажный спрос – люди ринулись скупать топливо, пока оно дешевое. Чтобы сбить спрос, нужна высокая цена, чтобы не допустить дефицита. Но она запрещена. АЗС хотят продать подороже, поэтому действительно рационально держат. Особенно если в округе нет конкурентов. Государство создало двойное условие для дефицита, но виноваты в этом "спекулянты", - отметили аналитики.



По их словам, неуважительное отношение к торговле, непонимание ее природы и важности – это наследие советского мышления.



"С одной стороны – слова про верховенство закона, рынок и инвестиции, с другой – произвол и хаотичные действия, "когда надо". Отсутствие доверия к госаппарату не только подпитывает теневую экономику, но и в целом ставит большой вопрос о способности госорганов проводить реформы", - отметили в Desht.



Напомним, 3 апреля Министерство энергетики объявило о планах по повышению цен на бензин и дизтопливо:



- на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 в зависимости от региона до 205 тенге за литр - рост на 11 процентов;

- а цена на дизель составит 295 тенге за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тенге - в среднем рост на 20 процентов.



После этого на АЗС Алматы по собственной инициативе были введены ограничения по продаже дизеля. В ответ Агентство по защите и развитию конкуренции предупредило автозаправочные станции Казахстана о наказании за такие ограничения.