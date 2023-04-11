В Минобороны заявили об исчезновении дедовщины в казахстанской армии

Этой весной в Министерстве обороны Казахстана рассчитывают призвать в армию 18 тысяч новобранцев, еще 19 тысяч призовут осенью, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.С этого года проходящие службу по призыву имеют возможность получить отсрочку по кредитам, а по окончании службы даже претендовать на грант. Около 40 вузов готовы принять на безвозмездной основе отличившихся срочников. Таких грантов три тысячи. Остальные тоже могут поступить, причем без ЕНТ, но уже на платной основе.В Минобороны при этом вновь заявляют, что дедовщины в войсках уже нет. Психологическое здоровье и стрессоустойчивость проверяют как перед началом службы, так и во время ее несения."В рамках искоренения данных фактов нами принято решение изолировать эти призывы друг от друга. Старший не сталкивается с младшим, младший - со старшим. Понятие дедовщины можно исключить", - отметил заместитель начальника департамента Генерального штаба ВС РК Руслан Омаров.Однако с этим категорически не согласны в Комитете солдатских матерей. Там отвечают, что, может, само понятие дедовщины и неактуально, но вот проблем, по их словам, меньше не стало."В нынешних условиях в армию никого отпускать нельзя. После того как мы отдадим своего ребенка, мы не знаем, будут ли его там бить, совершат ли сексуальное насилие, может, будут требовать денег. Из-за этого некоторые дети могут покончить жизнь самоубийством. Считаю, что в армию нельзя отпускать, пока там не наведут порядок и не установят законность", - заявила руководитель центра поддержки многодетных семей "Шанырак" Ляззат Кожахметова.С этого года в Министерстве обороны создали единую базу молодых людей, которые очно учатся в вузах и колледжах страны. Отсрочка для них теперь будет автоматической. В Минобороны заявляют, что в военкоматах больше не будет очередей, хотя, возможно, новые льготы для призывников снова к ним приведут, но уже из желающих добровольно пойти в армию.