Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 11 Апреля
+13...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.29 KZT
  • €1 = 484.5 KZT
  • 1 RUB = 5.44 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Kaspi.kz запустил сервис выбора и покупки туров

Просмотров:406 Опубликовано: Сегодня, 09:32
Kaspi.kz запустил сервис выбора и покупки туров
фото: Kaspi.kz
Астана. 11 апреля. КазТАГ – Kaspi.kz запустил новый сервис для любителей путешествий. Теперь выбрать и купить привлекательный тур можно в разделе Kaspi Travel.

«Впереди лето, период отпусков. Мы в сотрудничестве с ведущими туроператорами запустили новый сервис выбора и покупки туров. Теперь с Kaspi.kz вы можете покупать туры также легко и просто с экрана вашего смартфона, как авиа и ж/д билеты. Желаем всем нашим любимым клиентам приятных путешествий!» - прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Уже сейчас доступны туры по самым популярным направлениям для туризма: в ОАЭ, Турцию и Египет. Описание каждого тура включает фото, рейтинг, отзывы гостей и много другой важной информации для принятия правильного решения.


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика