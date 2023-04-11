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"Такие вот у нас судьи". Бывший вице-министр Абишев пожаловался, что не может купить продукты

Просмотров:768 Опубликовано: Сегодня, 10:33
"Такие вот у нас судьи". Бывший вице-министр Абишев пожаловался, что не может купить продукты
Фото из открытых источников
Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев заявил, что ему выставили счет на 20 миллионов тенге по решению судьи, в связи с чем он даже не может купить продукты для семьи, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Кому-то на казино денег не хватает, а кто-то просто не может купить продуктов домой. По решению казахстанского судьи Алькенова судебный исполнитель выставил счет на оплату на 20 миллионов тенге. Я позвонил судебному исполнителю и сказал, что эта карта - моя зарплатная карта и единственный источник дохода в моей семье. На что получил ответ, что это поручение судьи Ибрагима Алькенова. Вот такие вот у нас судьи", - написал Абишев на своей странице в Facebook.

По его словам, теперь он не может купить продукты. Бывшего вице-министра спасают отзывчивые соседи, которые пригласили его с супругой на ифтар во время священного месяца Рамадан.

Напомним, Олжас Абишев был задержан в августе 2020 года. Его подозревали в растрате 500 миллионов тенге. Олжас Абишев курировал в Минздраве вопросы цифровизации и информационной безопасности.

Позже стало известно о задержании бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова. В обвинительном акте прокуроры заявили, что действия Биртанова и Абишева нанесли ущерб государству в размере 1 миллиарда 548 миллионов 136 тысяч тенге.

В октябре 2022 года Биртанов и Абишев были приговорены к пяти и четырем годам ограничения свободы соответственно.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:03
А где эти деньги в размере 1 миллиарда 548 миллионов 136 тысяч тенге, зажрались по ходу devil
 
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БО (Посетители) Сегодня, 11:10
Цитата: ak12
ли может у него юмор такой?
Больше смахивает на сарказм... prostite
 
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  • Ирон
  • БО
 ak12 (Посетители) Сегодня, 10:59
Я не говорю что судьи у нас честные, но украсть полтора миллиарда и говорить о том что, нет денег на продукты.Или может у него юмор такой?Тончайший.Слов нет.Одни маты.
 
 

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