"Такие вот у нас судьи". Бывший вице-министр Абишев пожаловался, что не может купить продукты

Бывший вице-министр здравоохранения Олжас Абишев заявил, что ему выставили счет на 20 миллионов тенге по решению судьи, в связи с чем он даже не может купить продукты для семьи, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Кому-то на казино денег не хватает, а кто-то просто не может купить продуктов домой. По решению казахстанского судьи Алькенова судебный исполнитель выставил счет на оплату на 20 миллионов тенге. Я позвонил судебному исполнителю и сказал, что эта карта - моя зарплатная карта и единственный источник дохода в моей семье. На что получил ответ, что это поручение судьи Ибрагима Алькенова. Вот такие вот у нас судьи", - написал Абишев на своей странице в Facebook.
По его словам, теперь он не может купить продукты. Бывшего вице-министра спасают отзывчивые соседи, которые пригласили его с супругой на ифтар во время священного месяца Рамадан.
Напомним, Олжас Абишев был задержан в августе 2020 года. Его подозревали в растрате 500 миллионов тенге. Олжас Абишев курировал в Минздраве вопросы цифровизации и информационной безопасности.
Позже стало известно о задержании бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова. В обвинительном акте прокуроры заявили, что действия Биртанова и Абишева нанесли ущерб государству в размере 1 миллиарда 548 миллионов 136 тысяч тенге.
В октябре 2022 года Биртанов и Абишев были приговорены к пяти и четырем годам ограничения свободы соответственно.
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