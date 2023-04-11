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Казахстан подал иск к операторам Кашагана и Карачаганака на 16 миллиардов долларов

Просмотров:167 Опубликовано: Сегодня, 12:16
Казахстан подал иск к операторам Кашагана и Карачаганака на 16 миллиардов долларов
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что Казахстан планирует подавать в суд на операторов месторождений Карачаганак и Кашаган, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Уполномоченный орган правительства - компания ТОО PSA (единственным участником ТОО PSA является АО "НК "КазМунайГаз". - Прим.) - подал иски в международный арбитраж к операторам Карачаганака и Кашагана. Я ограничен в комментариях. Единственное, что могу сказать, что данные иски поданы в интересах народа Казахстана. Там по 3,5 миллиарда и 13 миллиардов долларов", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

По данным Bloomberg, Казахстан может получать большую выгоду от месторождений по условиям соглашений о разделе продукции, если выиграет в суде.

Напомним, ранее Минэкологии подало в суд на оператора месторождения Кашаган. Специалисты провели проверку и выявили нарушения экологических норм сразу по шести статьям КоАП.


Источник: Tengrinews.kz
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