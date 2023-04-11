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Если население будет против, АЭС строить не будут - новый министр энергетики

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:21
Если население будет против, АЭС строить не будут - новый министр энергетики
Фото:elements.envato.com
В кулуарах правительства журналисты спросили недавно назначенного министра энергетики Алмасадама Саткалиева о том, как будет учитываться мнение казахстанцев при принятии решения о строительстве АЭС, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В частности, министра спросили, будет ли проводиться референдум, чтобы узнать мнение казахстанцев о целесообразности строительства атомной станции.

По словам Саткалиева, общественное мнение будет максимально учтено. При этом министр сослался на существующий порядок строительства АЭС, где прописано, каким образом это делать.

"Мое личное мнение - референдум нужен, чтобы понять, как большинство населения поддерживает или не поддерживает эту станцию. Есть масса различных механизмов, которые могут это обеспечить. Понятно, что если население будет против - станцию строить не будут. Форма, как это сделать, - референдум или общественные слушания расширенные, или заседания в Парламенте, - это будет обеспечено, исходя из требований. Есть правила, порядок, регламент, есть вопросы, связанные с согласованием, созданием соответствующих органов контроля. Я думаю, из этого нужно исходить. Очень сложное строительство. Нужно понимать, что если сейчас мы начнем строить станцию, ее закончат не меньше чем через 10 лет. В лучшем случае будут первые блоки. Но и затягивать тоже нельзя", - ответил министр энергетики.

Говоря о свой личной позиции по АЭС, Саткалиев заявил, что он выступает за строительство, и готов отдать свой голос в любой форме за то, чтобы построить станцию.


Источник: Tengrinews.kz
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