Иностранный язык в РК уберут из учебной программы второклассников

Минпросвещения планирует исключить из учебной программы второклассников иностранный язык, передает ИА «NewTimes.kz».



Проект приказа появился на сайте «Открытые НПА».



В подготовленном документе говорится, что с 1 сентября 2023 года во вторых классах исключается предмет «Иностранный язык».



В 10-11-х классах в типовых учебных планах с сокращением учебной нагрузки количество часов по предмету «Иностранный язык» увеличено на один час за счет часов вариативной нагрузки.



Отмечено, что системная работа по совершенствованию учебных программ в рамках 11-летнего обучения позволит вывести казахстанскую систему образования на уровень международной стандартной классификации образования и даст возможность выпускникам школ овладеть необходимыми уровнями Европейской рамки квалификаций.



Проект поправок будет находиться на публичном обсуждении до 24 апреля.