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Иностранный язык в РК уберут из учебной программы второклассников

Просмотров:580 Опубликовано: Сегодня, 14:06
Иностранный язык в РК уберут из учебной программы второклассников
Фото из открытых источников
Минпросвещения планирует исключить из учебной программы второклассников иностранный язык, передает ИА «NewTimes.kz».

Проект приказа появился на сайте «Открытые НПА».

В подготовленном документе говорится, что с 1 сентября 2023 года во вторых классах исключается предмет «Иностранный язык».

В 10-11-х классах в типовых учебных планах с сокращением учебной нагрузки количество часов по предмету «Иностранный язык» увеличено на один час за счет часов вариативной нагрузки.

Отмечено, что системная работа по совершенствованию учебных программ в рамках 11-летнего обучения позволит вывести казахстанскую систему образования на уровень международной стандартной классификации образования и даст возможность выпускникам школ овладеть необходимыми уровнями Европейской рамки квалификаций.

Проект поправок будет находиться на публичном обсуждении до 24 апреля.


Источник: newtimes.kz
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