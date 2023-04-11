Иностранный язык в РК уберут из учебной программы второклассников

Минпросвещения планирует исключить из учебной программы второклассников иностранный язык, передает ИА «NewTimes.kz».
Проект приказа появился на сайте «Открытые НПА».
В подготовленном документе говорится, что с 1 сентября 2023 года во вторых классах исключается предмет «Иностранный язык».
В 10-11-х классах в типовых учебных планах с сокращением учебной нагрузки количество часов по предмету «Иностранный язык» увеличено на один час за счет часов вариативной нагрузки.
Отмечено, что системная работа по совершенствованию учебных программ в рамках 11-летнего обучения позволит вывести казахстанскую систему образования на уровень международной стандартной классификации образования и даст возможность выпускникам школ овладеть необходимыми уровнями Европейской рамки квалификаций.
Проект поправок будет находиться на публичном обсуждении до 24 апреля.
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