Услуги нотариуса онлайн: новую функцию запустили в eGov

Все виды нотариальных услуг станут доступны казахстанцам в онлайн-формате через eGov Mobile, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Казахстане запустят госуслугу "Цифровой нотариат", которая переведет в онлайн-формат процедуры оформления всех видов нотариально заверенных доверенностей. Услуга будет доступна в разделе Enotary мобильного приложения eGov Mobile.



Проект разработан Министерством юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности при участии АО "Национальные информационные технологии" по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.



Для оформления доверенности необходимо:



- выбрать сервис "Enotary" в разделе "Сервисы";

- заполнить данные и нажать "Заказать услугу онлайн";

- подписать услугу с помощью короткого кода либо по биометрии;

- необходимо разрешить доступ для видеозвонка с нотариусом;

- нажать на кнопку "Перейти к видеозвонку" и ожидать ответа от нотариуса.

- по завершении видеозвонка пользователь имеет возможность посмотреть статус заявки в разделе "Нотариальные действия".



Проверить официально заверенную доверенность на подлинность можно с помощью видеокамеры, отсканировав QR-код в разделе "Цифровые документы" в мобильном приложении eGov Mobile.



Сформированная доверенность будет доступна в сервисе "Цифровые документы", и ее можно будет предъявить в по месту требования. В дальнейшем планируется вывести возможность оформления онлайн-доверенности и в приложения банков второго уровня.



"Внедрение проекта "Цифровой нотариат" позволит оцифровать процесс получения доверенности, а также упростить и повысить удобство для граждан независимо от места их нахождения, в том числе для граждан, находящихся за рубежом. Достаточно будет авторизоваться в eGov Mobile и осуществить видеозвонок нотариусу. Надлежащая проверка будет осуществляться посредством биометрической идентификации и подписания ЭЦП", - отметил министр цифрового развития Багдат Мусин.



В свою очередь, министр юстиции Азамат Ескараев указал, что кроме Казахстана только две страны - Франция и Литва - реализовали отдельные элементы процедуры оформления всех видов нотариально заверенных доверенностей.



Напомним, еще в 2021 году Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который сделает равнозначными электронные и бумажные версии нотариально заверенных документов.