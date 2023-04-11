Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 11 Апреля
+13...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.82 KZT
  • €1 = 489.75 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Услуги нотариуса онлайн: новую функцию запустили в eGov

Просмотров:584 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Услуги нотариуса онлайн: новую функцию запустили в eGov
Фото:elements.envato.com
Все виды нотариальных услуг станут доступны казахстанцам в онлайн-формате через eGov Mobile, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В Казахстане запустят госуслугу "Цифровой нотариат", которая переведет в онлайн-формат процедуры оформления всех видов нотариально заверенных доверенностей. Услуга будет доступна в разделе Enotary мобильного приложения eGov Mobile.

Проект разработан Министерством юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности при участии АО "Национальные информационные технологии" по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Для оформления доверенности необходимо:

- выбрать сервис "Enotary" в разделе "Сервисы";
- заполнить данные и нажать "Заказать услугу онлайн";
- подписать услугу с помощью короткого кода либо по биометрии;
- необходимо разрешить доступ для видеозвонка с нотариусом;
- нажать на кнопку "Перейти к видеозвонку" и ожидать ответа от нотариуса.
- по завершении видеозвонка пользователь имеет возможность посмотреть статус заявки в разделе "Нотариальные действия".

Проверить официально заверенную доверенность на подлинность можно с помощью видеокамеры, отсканировав QR-код в разделе "Цифровые документы" в мобильном приложении eGov Mobile.

Сформированная доверенность будет доступна в сервисе "Цифровые документы", и ее можно будет предъявить в по месту требования. В дальнейшем планируется вывести возможность оформления онлайн-доверенности и в приложения банков второго уровня.

"Внедрение проекта "Цифровой нотариат" позволит оцифровать процесс получения доверенности, а также упростить и повысить удобство для граждан независимо от места их нахождения, в том числе для граждан, находящихся за рубежом. Достаточно будет авторизоваться в eGov Mobile и осуществить видеозвонок нотариусу. Надлежащая проверка будет осуществляться посредством биометрической идентификации и подписания ЭЦП", - отметил министр цифрового развития Багдат Мусин.

В свою очередь, министр юстиции Азамат Ескараев указал, что кроме Казахстана только две страны - Франция и Литва - реализовали отдельные элементы процедуры оформления всех видов нотариально заверенных доверенностей.

Напомним, еще в 2021 году Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который сделает равнозначными электронные и бумажные версии нотариально заверенных документов.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Sportikus (Посетители) Сегодня, 16:57
Это хорошая новость, разговора нет!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика