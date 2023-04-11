Услуги нотариуса онлайн: новую функцию запустили в eGov

Все виды нотариальных услуг станут доступны казахстанцам в онлайн-формате через eGov Mobile, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Казахстане запустят госуслугу "Цифровой нотариат", которая переведет в онлайн-формат процедуры оформления всех видов нотариально заверенных доверенностей. Услуга будет доступна в разделе Enotary мобильного приложения eGov Mobile.
Проект разработан Министерством юстиции совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности при участии АО "Национальные информационные технологии" по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Для оформления доверенности необходимо:
- выбрать сервис "Enotary" в разделе "Сервисы"; - заполнить данные и нажать "Заказать услугу онлайн"; - подписать услугу с помощью короткого кода либо по биометрии; - необходимо разрешить доступ для видеозвонка с нотариусом; - нажать на кнопку "Перейти к видеозвонку" и ожидать ответа от нотариуса. - по завершении видеозвонка пользователь имеет возможность посмотреть статус заявки в разделе "Нотариальные действия".
Проверить официально заверенную доверенность на подлинность можно с помощью видеокамеры, отсканировав QR-код в разделе "Цифровые документы" в мобильном приложении eGov Mobile.
Сформированная доверенность будет доступна в сервисе "Цифровые документы", и ее можно будет предъявить в по месту требования. В дальнейшем планируется вывести возможность оформления онлайн-доверенности и в приложения банков второго уровня.
"Внедрение проекта "Цифровой нотариат" позволит оцифровать процесс получения доверенности, а также упростить и повысить удобство для граждан независимо от места их нахождения, в том числе для граждан, находящихся за рубежом. Достаточно будет авторизоваться в eGov Mobile и осуществить видеозвонок нотариусу. Надлежащая проверка будет осуществляться посредством биометрической идентификации и подписания ЭЦП", - отметил министр цифрового развития Багдат Мусин.
В свою очередь, министр юстиции Азамат Ескараев указал, что кроме Казахстана только две страны - Франция и Литва - реализовали отдельные элементы процедуры оформления всех видов нотариально заверенных доверенностей.
Напомним, еще в 2021 году Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который сделает равнозначными электронные и бумажные версии нотариально заверенных документов.
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